Te agrada disfrutar de géneros musicales como; Country, pop, adult contemporary, soft rock, rock y jazz, entonces tu lugar de encuentro será en el Pacific Amphitheatre de Costa Mesa, ya que Kenneth Ray “Kenny” Rogers quien naciera el 21 de agosto de 1938 presentara un concierto único para el público del Condado De Orange que estará presente en el OC Fair, el día 30 de Julio del 2017, por única ocasión.

Roger es un cantautor estadounidense, actor, productor de discos y empresario. Es miembro del Salón de la Fama de la Música Country. Actualmente se encontrara dando espectáculos dentro de su gira del 2017 que da inicio a finales de mayo y que contempla once estados, una gira en la cual tendremos la oportunidad de presenciar sus conciertos para el público del Condado de la Naranja.

“El ganador de un Grammy, el miembro del Salón de la Fama de la Música Country, Kenny Rogers, trae sus inolvidables canciones al Pacific Amphitheatre en Costa Mesa para su última gira mundial: The Gambler’s Last Deal. Rogers ha vendido más de 120 millones de discos durante sus más de 50 años en showbiz. Eso es suficiente para convertirlo en el octavo artista masculino más vendido de todos los tiempos, con 31 álbumes de oro, 19 álbumes de platino e incluso un disco de diamantes (su disco Greatest Hits de 1980, que solo ha vendido más de 24 millones de copias). Con hits como “The Gambler”, “She Believes in Me”, “Lady”, “Lucille” e “Islands in the Stream” – sólo cinco de sus 21 canciones número 1 – Rogers es una de las canciones más queridas Artistas que el mundo ha conocido”.

Kenny Rogers: The Gambler’s Last Deal at Pacific Amphitheatre July