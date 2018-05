Para los padres con bebés gravemente enfermos o prematuros, la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU) del hospital puede ser una desconcertante confusión de equipos, sonidos y terminología. Ahora March of Dimes está ayudando a cambiar esa situación ofreciendo una sola parada para información y apoyo para las familias con su nueva aplicación My NICU Baby. La aplicación es gratuita y disponible para dispositivos iOS y Android.

“My NICU Baby empodera a las mamás y a los papás con el conocimiento y las herramientas que necesitan en un momento angustioso y aterrador en sus vidas”, dijo Stacey D. Stewart, presidenta de March of Dimes.

Al utilizar la aplicación My NICU Baby, las familias tendrán los recursos que necesitan en sus manos para ayudarles a hacer frente a la experiencia de la NICU así como la transición a casa. Las funciones únicas permitirán a las familias a:

Ver videos educativos sobre varios temas acerca de la crianza de niños;

Aprender el vocabulario del cuidado de su bebé;

Usar una lista de verificación y cuestionario para realizar un seguimiento de preguntas para los proveedores de salud, hacer una lista de tareas pendientes, o tomar notas;

Realizar un seguimiento de alimentaciones y extracciones de lecha materna para su bebé;

Realizar un seguimiento del aumento o pérdida de peso de su bebé;

Utilizar la función divertida “Photo booth” (fotomatón) para colocar filtros fotográficos en fotos nuevas o existentes;

Participar en Share Your Story (Comparta su historia), la comunidad de padres en línea de March of Dimes;

Proveer comentarios a March of Dimes y recibir notificaciones.

“Ninguna otra aplicación tiene todas estas funciones en un solo lugar para padres”, dijo Denise Zahui Gboignon, cuyo hijo Orion, nacido prematuramente a las 24 semanas en febrero de 2018, todavía está en la NICU de un hospital de Massachusetts. Denise comenzó a usar My NICU Baby una semana después del nacimiento de Orion. “Era útil encontrar todos los videos educativos ahí mismo. Aprendí los términos médicos utilizados en la NICU, y las preguntas que les debería hacer a los médicos. Mi cuñada también descargó la aplicación y le ayudó a entender el cuidado del bebé también. Vino conmigo cuando me reuní con los médicos y pudo apoyarme más por esta razón”.

“En este momento estoy usando la aplicación para realizar un seguimiento del peso de mi hijo; me da gran tranquilidad saber que va por buen camino en su desarrollo”, dijo Denise. “También estoy tomando fotos para compartir con la familia y las amistades, y aprendiendo el cuidado canguro. La aplicación me da confianza sobre nuestra transición a casa”, dijo ella.

Para Denise la capacidad de conectar con otros padres de bebés prematuros en la comunidad Share Your Story es singularmente valioso. “Otros padres comprenden lo que uno está pasando, y es agradable compartir experiencias con ellos y saber que no está solo”.

My NICU Baby es parte de la inversión de March of Dimes en la salud de todas las mamás y bebés. El contenido de la aplicación está escrito en lenguaje sencillo y ha sido revisado por expertos médicos y familias de la NICU. Versiones impresas de la información están disponibles para las familias a través del programa NICU Family Support® de March of Dimes, una asociación entre March of Dimes y hospitales en todo el país que ofrece información y consuelo a familias que pasan por la experiencia de la hospitalización en una NICU de su bebé y ofrece capacitación para el personal de la NICU.

March of Dimes encabeza la lucha por la salud de todas las mamás y bebés. Apoyamos la investigación, dirigimos programas y ofrecemos educación y defensa para que todas las familias puedan tener el mejor comienzo posible. Basándonos en un exitoso legado de 80 años de impacto e innovación, luchamos por cada madre y cada bebé.

