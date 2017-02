Miniondas se viste de rosa dentro de la campaña que busca el bienestar de la mujer, Susan G. komen regreso a Knott’s Berry Farm con su evento anual “Knott’s Berry Farm for the Cure” y como lo expresara John Cena, se han logrado cerca de 2 millones en apoyo a Komen en busca de una cura para el cáncer de seno. (John Felix Anthony Cena Professional wrestler, rapper, actor, and reality television show host)

La fundación Susan G Komen ha logrado en once de las principales ciudades más de 160 patrosinadores interesados en apoyar la causa humanitaria que pretende encontrar la cura y que distribulle a travez de programas educacionales los consejos para la prevención, alertan de igualmenera a las comunidades de una enfermedad que puede causar la muerte si no se identifica en sus etapas tempranas, la prevención es la manera de combatir este mal y la búsqueda de una cura definitiva aun esta en desarrollo, he ahí la importancia de la participación comunitaria, apoya el programa, edúcate y educa a los tuyos para que comprendan los factores de esta enfermedad y participa dentro de las muchas actividades , eventos y programas que Komen realiza cada año para la comunidad.

“Knott’s Berry Farm for the Cure” ya esta aqui! Diviértete al visitar a snoopy y sus amigos, estarás pasando el mejor momento de tu vida en familia mientras ayudas a una gran causa, “Season Passes and Pink Tickets” en su cuarto año están trabajando juntos y una porción del dinero recolectado en la venta de los pases rosas online hasta el días 5 de marzo, será donado a esta causa, ven con tus amigos y celebra el amor por la aventura y dale color rosa a la esperanza de salvar vidas, tus amigos de miniondas te lo recomendamos.

La esperanza de reducir el número de muertes por cáncer de seno al 50% en la próxima década es el impulso que mantiene a nuestras súper estrellas de la WWE en la lucha por una cura. Y tú ya estás en la lucha? #KnottsPink #KnottsForCure

JBarona/miniondas/FarandulaUSA