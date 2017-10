Oscilloscope Laboratories anuncia el estreno en cines de Estados Unidos del largometraje documental Pólvora y gloria (Brimstone & Glory), la potente ópera prima del realizador Viktor Jakovleski sobre la Feria Nacional de la Pirotecnia en Tultepec, México.

De Benh Zeitlin y Court 13, productores de la película nominada al Premio Óscar Beasts of the Southern Wild, Pólvora y gloria se estrenará en el Nuart Theatre de Los Ángeles el próximo 27 de octubre y en el Quad Cinema de Nueva York el 22 de noviembre, seguido de otras ciudades del país incluyendo San Francisco, Washington D.C., y Chicago.

La Feria Nacional de la Pirotecnia de Tultepec, México, es un sitio de festividades como ninguna otra en el mundo. En celebración de San Juan de Dios, santo patrón de los fabricantes de fuegos artificiales, el incendiario jolgorio envuelve la ciudad por diez días. Los artesanos muestran su virtuosismo técnico, los principiantes crean sus propios combustibles ruidosos y de baja fidelidad, y decenas de equipos construyen enormes toros de papel maché para desfilar por la plaza del pueblo, adornados de fuegos artificiales que explotan en todas direcciones.

Más de tres cuartas partes de los residentes de Tultepec trabajan en la pirotecnia, lo que hace que el festival sea más que un simple jolgorio. Es una celebración que arraiga un estilo de vida construido en torno a un antiguo negocio generacional y de origen casero, de hacer fuegos artificiales a mano.

Para el pueblo de Tultepec, la Feria Nacional de la Pirotecnia es una explosiva celebración, de un desenfrenado deleite y peligro real. Pólvora y gloria se lanza de lleno en el fuego y honra el espíritu de la comunidad de Tultepec y festeja a la misma celebración.

Pólvora y gloria fue ganadora de los premios al Mejor Documental y Mejor Director de Documental en la más reciente edición de Fantastic Fest, y ha sido una selección oficial en los festivales de cine de True / False, Hot Docs, Sheffield, AFI Docs y Margaret Mead. La película fue editada por Affonso Gonçalves y musicalizada por Dan Romer y Benh Zeitlin, el equipo creativo de Beasts of the Southern Wild.

“Un poema visual semi-etnográfico y sinfónico, que ocasionalmente abandona toda pretensión de narración para simplemente deleitarse con la pura belleza artificial al alcance”.

—Dennis Harvey, Variety

“Pólvora y gloria es comunidad como catarsis,

y uno no puede dejar de mirar con estupefacto asombro”.

—Tim Grierson, Paste

Directed by VIKTOR JAKOVLESKI

Produced by DAN JANVEY, ELIZABETH LODGE STEPP, KELLEN QUINN, AFFONSO

GONÇALVES, BENH ZEITLIN, CASEY COLEMAN, ANTONIO ‘TONITZIN’ GÓMEZ,

VIKTOR JAKOVLESKI, and ERDEM KARAHAN