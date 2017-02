La vida del Dorian es una propuesta musical dentro del tour que marcara trayectoria en la Carrera del ya reconocido y favorito del publicó miniondas, más de 54 millones de visitas logradas en el video oficial de cicatrices le respaldan y la mecha apenas comienza a encender en la Carrera musical de Régulo Caro.

Dentro de la sorpresa musical que comenzara el 18 de febrero y despegara precisamente de la ciudad de Los Ángeles california, se dio a conocer la otra parte complementaria de la gira, El Grupo Fernández, Ulices Chaidez y sus plebes, ni más ni menos para complementar una de las giras más exitosas de acuerdo a los espectadores que no pueden esperar a las presentaciones en sus ciudades, la gira propone presentaciones a lo largo y ancho de la unión americana, las ciudades como Phoenix, Dallas Houston, San José New York Atlanta, Las vegas serán entre otras los principales puntos de presentación tan solo al inicio de la gira que seguramente mantendrá ocupados a estos talentos musicales.

La gira llega en un momento oportuno ya que el nuevo material de Régulo se encuentra disponible para que el público lo disfrute, se trata de su 5to álbum de estudio de la producción discográfica “En estos días” y que precisamente ya conoces, ya que se dio a conocer el pasado 7 de octubre y el cual incluye el tema seleccionado en la posición número 5 dentro del regional mexicano por Billboard en quince semanas consecutivas, colocando al tema de cicatrices en el tema más sonado del último año con una trayectoria impresionante con su video oficial en las principales plataformas digitales.

Dentro de la entrevista exclusiva Miniondas.com, regulo nos comenta la importancia del público que le apoya dentro de las redes sociales y que le sigue en su trayectoria, agregando;

“no creo que las corrientes musicales que cautivan al público sean tan solo de un género, puedes disfrutar de la música regional mexicana aunque no sea tu generó favorito y dentro de esta propuesta tratamos de invitar al público a disfrutar de lo que hacemos y estamos seguros que pasaran un buen momento con nuestras presentaciones dentro de este tour ”

Por su parte Ulices nos comentó que disfruta mucho de la formación de este evento que ya dio comienzo y que le permitirá mostrar al público su talento y ganas de triunfar, dentro de la exclusiva aprovechamos para preguntarle a cerca de su carrera a tan corta edad y el consejo para jóvenes que buscan integrarse al mundo musical, “creo que el público disfruta lo que hago Y me apoya, este es el mejor de las motivaciones para continuar, para los jóvenes como yo que están dentro de la música, me gustaría decirles que le echen ganas y no se desanimen, las oportunidades llegan y hay que estar ahí para aprovecharlas” nos comentaba cerrando con broche de oro al interpretar un poquito del uno de los corridos que escucharas en su propia voz y en compañía de los Plebes dentro de la gira “La Vida Del Dorian”

Ulices Chaidez y Sus Plebes después de presentar su álbum “Andamos En El ruedo” y tras 93 millones de visitas se convierten en la propuesta musical del momento!

Y que hablar de los oriundos de Culiacán Sinaloa, una banda norteña que se formara cinco años atrás y que sin duda han tenido una trayectoria bastante envidiable, su primera producción discográfica con “Del Records’ se tituló “Las Pacas “una producción lanzada al principio del 2016.Y por supuesto no podríamos retirarnos sin antes obtener ese saludo muy especial para los seguidores de Miniondas y esa gente bonita de la ciudad de Orange que nos acompaña, un saludo de parte de los reconocidos músicos y talentos del “Grupo Fernández” que darán ese toque musical esperado a la gira que no te puedes perder, los boletos ya están a la venta!

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA