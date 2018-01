Los Boletos Para Las Últimas Fechas En Los Estados Unidos Salen A La Venta Al Público General El Día Viernes 19 De Enero A Través De Livenation.com

El Tour Latino Más Importante De La Década Tendrá Un Cierre Apoteósico Con Un Show En El Legendario Hollywood Bowl En La Ciudad De Los Ángeles

LOS ÁNGELES, CA. El ‘VERSUS WORLD TOUR’ de GLORIA TREVI y ALEJANDRA GUZMÁN entra en su recta final y las dos súper estrellas del rock pop Latino anuncian un cierre a la altura para un pasaje en la historia musical hispana de una magnitud que sólo dos de las artistas más legendarias hubieran podido lograr. ‘VERSUS World Tour’ ha sido la gira más innovadora e inesperada de los últimos tiempos y ha roto records de taquilla en todas las ciudades que ha visitado, lo cual le significó una nominación a los premios de la reconocida revista Pollstar como el Tour Latino Del Año.

El cierre del tour arrancará en México con visitas a Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Puebla, y continuará su recorrido en Latinoamérica con visitas a Centro América, Colombia y Puerto Rico. Los boletos para las fechas de México, Colombia y Puerto Rico ya están a la venta.

El gran final:

El esperado ‘VERSUS WORLD TOUR‘ regresa a los Estados Unidos, país en donde la gira comenzó y en donde tendrá su gran final con conciertos que incluyen un apoteósico show en el Hollywood Bowl de la ciudad de Los Ángeles el próximo 14 de abril. Los dos íconos regresan a Los Ángeles después de haber sido las primeras mexicanas en agotar el famoso STAPLES Center durante dos noches consecutivas. Ahora, juntas por primera vez en el Legendario Hollywood Bowl, las superestrellas mexicanas intentarán hacer historia y romper un récord de asistencia.

La aclamada gira también hará una parada en la ciudad de Toronto, Canadá; país que visitarán por primera vez el próximo mes de marzo. La presentación tendrá lugar en el Sony Centre for the Performing Arts, uno de los recintos más icónicos de Toronto, en el que se han presentado grandes figuras de renombre internacional como Elton John, David Bowie, Elvis Costello, Bob Dylan, entre otros.

Gloria Trevi y Alejandra Guzmán son indudablemente dos de los iconos más representativos de la música en español y han influenciado a generaciones enteras con su música, estilo, ideología e interpretaciones consolidándose como las exponentes y creadoras del pop y rock mexicano más trascendentales y exitosas de todos los tiempos.

VENTA DE BOLETOS PARA LOS SHOWS EN LOS ESTADOS UNIDOS:

Preventa para fans – Martes 16 de Enero 10am – Jueves 18 de Enero 10pm (Hora Local)

Preventa exclusiva para titulares de la tarjeta Citi® – Martes 16 de Enero 12pm – Jueves 18 de Enero 10pm (Hora Local)

Preventa Live Nation/ Ticketmaster- Miércoles 17 de Enero 10am – Jueves 18 de Enero 10pm (Hora Local)

Venta al público en general – Viernes 19 de Enero 10am. ** Hidalgo, San José y Los Ángeles salen a la venta a las 12pm (Hora Local)

Citi® es la tarjeta de crédito oficial para la preventa de la gira ‘VERSUS World Tour’. Como tal, los titulares de la tarjeta Citi® tendrán acceso a comprar boletos de preventa comenzando el Martes 16 de Enero a las 12pm hora local, hasta el Jueves 18 de Enero a las 10am hora local, a través del Programa Private Pass de Citi®. Para detalles completos de la preventa visita www.citiprivatepass.com.

FECHAS CONFIRMADAS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ:

Miércoles, Marzo 7, 2018 – Hidalgo, TX – State Farm Arena

Viernes, Marzo 9, 2018 – Houston, TX – Smart Financial Centre

Sábado, Marzo 10, 2018 – San Antonio, TX – AT&T Center

Domingo, Marzo 11, 2018 – Dallas, TX – Toyota Music Factory

Miércoles, Marzo 14, 2018 – Kansas City, MO – Sprint Center

Jueves, Marzo 15, 2018 – Chicago, IL – Allstate Arena

Sábado, Marzo 17, 2018 – New York, NY – Radio City Music Hall

Domingo, Marzo 18, 2018 – Boston, MA – Wang Theatre

Martes, Marzo 20, 2018 – Toronto, ON – Sony Centre

Viernes, Marzo 23, 2018 – Denver, CO – Pepsi Center

Sábado, Marzo 24, 2018 – Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

Miércoles, Abril 4, 2018 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins

Viernes, Abril 6, 2018 – Phoenix, AZ – Comerica Theatre

Sábado, Abril 7, 2018 – Las Vegas, NV – Park Theater

Domingo, Abril 8, 2018 – San José, CA – SAP Center

Jueves, Abril 12, 2018 – Sacramento, CA – Golden 1 Center

Viernes, Abril 13, 2018 – San Diego, CA – Viejas Arena

Sábado, Abril 14, 2018 – Los Ángeles, CA – Hollywood Bowl

FECHAS EN MÉXICO, COLOMBIA Y PUERTO RICO (A la venta ya):

Miércoles, Febrero 7, 2018 – Guadalajara, MX – Auditorio Telmex

Sábado, Febrero 10, 2018 – Monterrey, MX – Arena Monterrey

Martes, Febrero 13, 2018 – Puebla, MX – Auditorio Metropolitano

Sábado, Febrero 17, 2018 – Ciudad de México, MX – Arena Ciudad de México

Viernes, Febrero 23, 2018 – Bogotá, Colombia – Centro de Eventos Autopista Norte

Sábado, Febrero 24, 2018 – Medellín, Colombia – Plaza de Toros La Macarena

Viernes, Marzo 2, 2018 – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico