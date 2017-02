La Librería “cumple Dos” y celebra con un concierto familiar que no te puedes perder, si eres amante de la lectura en español para los niños, este es el mejor momento para celebrarlo! Ben al evento y disfruta de la música que alegrara tu día al ritmo de “1 2 3 con Andrés”

Andrés es el acreedor al Latín Grammy y es el mejor exponente para la representación Bilingüe para niños de todas las edades que disfrutan de la dualidad de conocer dos lenguajes y vivir dentro de una comunidad en donde la cultura forma parte de -Our Everyday Lifestyle-

Andres; “my goal is that kids get really get interested in music, in language and culture when they come to de show” explica Andrés en sus presentaciones públicas que varían desde eventos al aire libre como en lugares determinados como librerías y otras instituciones en donde los niños tienen la oportunidad de disfrutar la variedad de instrumentos que tocan al ritmo de una presentación que incluye cultura y diversión en ambos lenguajes.

Como él lo expreso, muchos niños se presentan con su guitarra en mano para disfrutar del show, teniendo por consecuencia esa gran conexión que se da de artista a artista, sin importar las edades, a fin de cuentas la presentación busca celebrar ese espíritu de descubrimiento que cada pequeño atesora en su vida diaria, y gracias al show de Andrés la experiencia que los niños adquieren a través del poder único de la música vivirá por el resto de sus vidas como la conexión entre el aprendizaje, la diversión y la comunidad sin importar el lenguaje o lugar de procedencia. El material de aprendizaje en CD está disponible en la tienda digital en http://www.123andres.com/shop/

Andrés es originario de Bogotá Colombia, un ejemplo para la comunidad infantil ya que comenzó a tocar la guitarra a los ocho años de edad, en parte se debe al hecho de estar rodeado de músicos en la familia y su entorno como niño, más adelante incorpora el clarinete y el saxophone al iniciar el College, sin duda la trayectoria de Andrés estaba destinada a compartir el gran tesoro interno que le caracteriza con el mejor de los públicos, “los peques”, los podrás disfrutar en compañía de toda la familia dentro de la celebración del segundo año de “La Librería” en La ciudad de Los Ángeles California, con una donación tan pequeña como diez dólares por familia, esperamos encontrarnos a todos los amigos de Miniondas en este evento tan especial!

si quieres conocer aún más de La Librería, visita http://www.la-libreria.net/

4732 1/2 W. Washington Blvd. / Los Ángeles, CA 90016 / Phone: 310, 713- 5852

Chiara & Celene ; “LA librería WAS BORN OF OUR PASSION FOR CHILDREN’S LITERATURE AND BILINGUAL EDUCATION, AND AFTER STRUGGLING WITH THE LIMITED AVAILABILITY OF QUALITY BOOKS IN SOUTHERN CALIFORNIA. WITH LA librería WE SEEK TO PROMOTE THE AMAZINGLY RICH TRADITIONS OF CHILDREN’S LITERATURE IN SPANISH LANGUAGE, THE BENEFITS OF BILINGUALISM, AND THE PLEASURE OF READING, SEEING, AND FEELING WELL WRITTEN, BEAUTIFULLY ILLUSTRATED BOOKS WITH A CHILD.”

