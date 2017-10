La tercera noche de audiciones de La Voz… México estuvo llena de concursantes que sorprendieron por su desempeño arriba del escenario, y algunos más que tienen trayectoria y, con humildad, pusieron a prueba su talento.

La velada inició con Leslie Mar (15 años, Estado de México), quien la semana pasada dejó en suspenso la decisión del coach que elegiría; su participación desató una de las peleas más aguerridas entre los coaches, que incluso provocó que Yuri rogara por ella abrazada de sus piernas; finalmente, las súplicas de la cantante jarocha dieron resultado, pues consiguió tenerla en su equipo.

Enseguida se presentó Lazcano Malo (47 años, Tamaulipas), compositor del tema Papa sin catsup, para probar su propia capacidad de reinventarse, y fue con este mismo tema que subió al escenario de La Voz… México y logró hacer girar la silla de Maluma.

Micol Esposito (21 años, Argentina), convenció a Laura Pausini, Carlos Vives, Yuri y Maluma con su interpretación de Summertime, y luego de escuchar los mejores argumentos de los coaches, Micol se dejó conmover por la actitud y la energía de Laura Pausini y ya forma parte de su equipo.

Irlanda Valenzuela (17 años, Sonora) decidió explorar sus posibilidades en esta plataforma de talento, y con el tema Tormento logró llegar al corazón de Maluma, Laura Pausini y Carlos Vives. Al final, Irlanda, quien fue ganadora de Pequeños Gigantes, le dio su voto de confianza a Maluma.

Thalía Ramírez (28 años, Ciudad de México) imprimió su propio sello a Llama por favor, y gracias a su ello, conectó con Yuri, Carlos Vives y Maluma, pero el afortunado fue Carlos Vives.

Maluma confió en el talento de Luis Espinoza (25 años, Chihuahua), luego de su intervención con el tema Sé que te duele; juntos ya trabajan en lo que será la siguiente etapa del programa.

Jessica Alexandra Guevara (32 años, Venezuela) fue perseguida política en su país y luego buscó refugio en México, donde también espera encontrar un lugar para hacer de la música, no sólo un medio de expresión, sino una plataforma de denuncia. Tras interpretar Huele a peligro, Jessica se quedó con Carlos.

A pesar de su nula experiencia arriba de un escenario, Andrea Ebergenyi (31 años, Ciudad de México) confió en sus posibilidades y cantó Whats love to do with it, con el cual convenció a Yuri y Laura Pausini, y ahora forma parte del equipo de la cantante jarocha.

Con la melodía Adiós amor, Diana Laura (22 años, Nayarit) una vez más volvió a pisar el escenario de La Voz… México y revivió lo que fue su participación en la segunda temporada del programa. Diana recorrerá nuevamente este camino, pero ahora de la mano de Maluma.

Sarilu Esquivel (18 años, Coahuila) puso su corazón en el escenario con el tema Amor completo, y con su actuación obtuvo un lugar en el equipo de Laura Pausini.

Enseguida subió el dueto formado por Sebastián y Tyrone, quienes unieron sus voces en la canción Caminar de tu mano, y gracias a ello se integraron al equipo de Maluma.

Emilio (23 años, Estados Unidos) vino a México a probar suerte con la canción Pilowtalk y logró con creses su objetivo, pues todos lo coaches conectaron con su actuación y ahora Emilio sigue este concurso de la mano de Carlos Vives.

Aunque estuvo a punto de quedar afuera de la competencia, Alexa Álvarez (47 años, Monterrey) logró con Dame que Carlos Vives girara en el último acorde, y ahora ya trabaja de la mano del cantante colombiano. Este será un nuevo comienzo para Alexa, pues en otros años formó parte de los dos reconocidos grupos: Timbiriche y Fandango.

Casi para cerrar el programa, Carlos Vives dio su voto de confianza a María Elisa Gallegos (22 años, Sonora), tras su desempeño arriba del escenario con la canción Volverte a amar.

Orgulloso de sus raíces, Juan Carlos Cano (36 años, Chihuahua) tenía el pendiente de conquistar su tierra natal; luego de coronarse como triunfador de La Voz… Polonia, decidió iniciar de cero y, con el tema Dream on, una vez más puso a prueba su talento y ahora ya forma parte del equipo de Laura Pausini.

El próximo domingo cerrarán con broche de oro las audiciones de La Voz… México y quedarán integrados por doce concursantes cada uno de los equipos, la transmisión iniciará a las 8:30 de la noche, por las estrellas.