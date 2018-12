Anoche se definieron los nombres de los dos aspirantes que representarán a cada coach en la final de La Voz… México; en el transcurso de la emisión actuó la segunda parte de participantes de cada equipo, con la intención de lograr sentarse en una de las dos sillas y así pasar a la última fase del programa.

Ángel Elizondo, Delian, Ley Memphis, el Padre Guillermo, Diana Villamonte, Cristina Ramos, Carmen Goett y The Cash, dueto formado por Adriana y Cristian, son los finalistas que se pelearán por lograr el triunfo en la final de La Voz… México.

Del equipo de Natalia Jiménez, Norah Montero cantó Yo viviré y, aunque logró muy buenos comentarios de los coaches, se despidió del programa sin lograr una silla, lo mismo le ocurrió a Anthon Mor con el tema Crazy.

Enseguida le tocó el turno a Maggy Aranda, quien con Still loving you se sentó en la silla dos y así desbancó la posición que tenía Cindy Coleoni; finalmente llegó al escenario Carmen Goett (Hasta mi final), ella desplazó a Maggy al quedar en la silla uno; esto hizo que Adriana y Cristian bajaran a la segunda posición, por lo que Carmen y Cash son los finalistas de la cantante española.

A continuación, se presentó el equipo de Carlos Rivera, la primera aparición correspondió a Gabby Tamez, ella interpretó El amor de su vida y, tras los comentarios encontrados de los coaches, se despidió de la contienda, mientras que Mad Rapsodia lució con el tema Something’s got a hold on me y desbancó a Dulce, quien se encontraba en la silla dos.

La presentación de Aneeka (Quédate conmigo) sorprendió a todos los coaches, y aunque Carlos consideró que se merecía la primera posición, se quedó en la dos, por lo que esta decisión eliminó a Mad; finalmente Cristina Ramos (All that jazz) llegó a aclarar el resultado, tras su actuación desbancó al Padre Guillermo del primer lugar y ambos se convirtieron en los finalistas de Carlos Rivera.

Después llegó el equipo de Anitta, ella le puso a Mafer la melodía Here I go again y, tras su participación, se fue directo a la silla uno, por lo que Luanna quedó fuera y Morganna se fue a la silla dos, luego vino Jesús de la Rosa con A partir de hoy y, a pesar de su esfuerzo, no consiguió una silla.

Aunque la presentación de Ángel Elizondo con No querías lastimarme no fue la mejor, Anitta decidió colocarlo en la silla uno, fue así como Morganna se quedó sin silla y quedó fuera; a continuación, Delian, con Dive, logró los mejores resultados y festejó haber ganado la primera silla con un beso en la boca a Lele Pons. Así es como Delian y Ángel representarán a la cantante brasileña en la final de La Voz… México.

Finalmente, Maluma decidió a sus dos ganadores, para lo cual inició con Francisco Treviño, quien con Stan quitó de la silla dos a Nacho Pérez, pero enseguida Paola Guanche con Y hubo alguien ocupó esa posición, pero no por mucho tiempo, pues Ley Memphis (Summertime), tras su actuación, la desplazó y de ahí nadie lo movió.

La última aparición de la noche fue la de Érika Alcocer, quien con el tema Tiempos de amor consiguió revivir un recuerdo doloroso para Carlos Rivera, pues esta melodía trae a su mente la ausencia de su primer gran amor; por otro lado, Natalia Jiménez consideró que Érika no merecía una silla, por haber despreciado a Carlos en la etapa de audiciones; al final, Maluma decidió no darle un lugar a Érika, pues simplemente no quiso dejar fuera de la competencia a Ley, quien junto a Diana Villamonte son sus finalistas.

El próximo domingo a las 5:15 de la tarde por las estrellas se presentará un programa especial con más detalles de los ocho contendientes que dejarán su alma en el escenario para conseguir el título de La Voz… México; además, se mostrarán los momentos nunca antes vistos de los coaches.