La talentosa actriz nos presenta algunos pasos para lograr llegar a descubrir la mejor versión de nosotros mismos

Por: Maritza Rodríguez

Esperar una hora y un día específico para ver lo que quiero lograr durante un año es algo que deberíamos empezar a cambiar, porque en un minuto no podemos medir tantas cosas que nos han pasado en un año y cuando dejamos esto para un solo día y para el último minuto vemos el año por eventos que nos marcaron o muy tristes o muy dolorosos o felices y entonces valoramos todo un año por solo un evento que nos marcó. Si compraste la casa lo ves como un año magnífico, si no la pudiste comprar entonces fue un mal año y así con muchas cosas que nos marcan, pero como no hacemos algo realmente profundo donde revisemos lo que hicimos el año pasado y miremos todas las cosas buenas que tuvimos, no lo vemos así.

Seguramente durante el año nos pasan cosas maravillosas todos los días, pero como el tiempo que nos damos para valorar y pedir es tan corto no las vemos y solo esperamos a este momento para pensarlo o para cuestionarnos, solo medimos el año en comparativa con lo que nos pasa, pero no nos damos cuenta de que si nosotros no cambiamos ciertos aspectos de nuestra vida, nuestros años seguirán siendo iguales, porque siempre estamos esperando al azar o al destino para cumplir nuestras metas.

Nunca nos detenemos a pensar que debo cambiar o hacer para que mi año sea mejor, porque nuestros deseos siempre son superficiales y pensamos que esos son realmente nuestros sueños para el nuevo año, pero ¿realmente lo son?, deberíamos hacer resoluciones a conciencia que podamos medir diariamente, mensualmente, que podamos hacer una autoevaluación de ¿dónde estoy en este momento?, ¿a dónde me ha llevado mi manera de pensar?, ¿qué me ha impedido obtener mis sueños?, ¿por qué no he logrado lo que me había propuesto? Si no podemos lograr cosas simples como por ejemplo bajar de peso, ¿cómo podemos hacer para realizar cosas complejas?

Para poder cumplir nuestros sueños, metas o resoluciones deberíamos ver el beneficio de cada una de ellas cambiando nuestra manera de ver las cosas y que no prime lo mío por encima de los demás, cambiando nuestra manera de pensar, porque las resoluciones son nuevos propósitos de vida que se deben hacer a diario, porque a diario tenemos la oportunidad de vivir, tenemos la oportunidad de renovarnos y no solo un día al año.

Podemos lograr cumplir nuestro gran sueño, empezando por cumplir esos sueños pequeños que conforman ese gran sueño, porque todos los días vemos cumplir sueños, al levantarnos con vida, al poder compartir con nuestra familia, disfrutar de tener un trabajo, ver una puesta de sol, sentir la lluvia, ver a los hijos sonreír, pero no los vemos porque todo el tiempo estamos viendo los errores, las carencias, lo peor.

Si no hacemos cambios realmente internos, es imposible ver los resultados, los sueños están ahí para verlos, los sueños están ahí para creer en ellos, pero somos el peor filtro porque somos una barrera que no permite que entre nada, en vez de usar ese filtro para sacar las cosas que nos obstaculizan y ver que los sueños si son posibles, nosotros tenemos que escribir y ver las cosas diarias, que tenemos, que no tenemos, que nos hace falta, una revisión de verdad, constante, como ir al supermercado de nuestra vida, que tengo, que tengo de sobra en la despensa, si lo que tengo son rencores en la vida como voy a perdonar o no tengo amor y compasión, o no tengo paciencia, uno debe tener una lista de todo, porque nuestro supermercado está afuera en el día a día para ver que nos falta y poder diseñar nuestros caminos hacia ese sueño.

Si tenemos un sueño claro y lo revisamos a fin de año debemos preguntarnos, ¿qué hemos logrado y hemos tenido hasta aquí y que vamos a lograr o tener el año entrante?, en qué aspecto nos queremos sentir llenos? Ahí es donde vamos creando caminos y creciendo, el resultado seguramente será la excusa porque lo importante es lo que creamos durante el proceso, porque muchas veces esa meta va cambiando de acuerdo a lo que encontramos en el camino y a veces en este proceso es que descubrimos nuestra meta real y es ahí donde realmente tenemos que ir, porque muchas veces la mente pide una cosa pero el alma pide otra, son cosas tan profundas que nos hemos convencido que son imposibles de lograr, pero debemos convencernos de todo lo contrario, porque cada uno de nosotros tiene su propio proceso y su camino, debemos decidir hacerlo.

Siempre esperamos una fecha en especial para hacer las cosas, Navidad o Janucá para dar regalos, año nuevo para hacer propósitos, San Valentín para dar chocolates, Día de la madre para estar con ella, estamos comercializados en nuestro día a día y a pesar de que sirve para que estemos todos en sintonía, debemos entender que lo comercial sirve para el comercio y que nosotros tenemos 365 días del año para mostrar nuestro amor, hacer resoluciones, regalar abrazos, ver a nuestra familia, reunirnos con ella, con los amigos, todo el año tenemos esa oportunidad.

Que nuestro propósito sea vivir vidas auténticas, con sueños día a día, con una conciencia diferente para fortalecernos, con amor por nosotros mismos y por los demás, creando lazos de amistad sinceros y con compasión, diseñando nuestro año en todos los aspectos, con salud a todo nivel, espiritual, emocional, mirando nuestro interior, conociéndonos, reinventándonos, analizándonos y convirtiéndonos en héroes, rescatándonos a nosotros mismos y a los demás; que sea un año de verdaderos héroes. Que no cambiemos para satisfacer a los demás, sino que cambiemos para nosotros mismos.