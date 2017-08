El centro de entretenimiento más grande dentro del corazón de la ciudad angelina estará presentando una noche mágica, una noche de recuerdos, con la presencia de los exponentes que cautivaron el corazón del público hispanoamericano en el mundo entero.

El Microsoft Theater De Los Ángeles nos comparte una noche para recordar con el romanticismo único del grupo Yndio de Sonora México, la incomparable interpretación de una de las intérpretes más cautivadoras de la época dorada de la música, Jeanette de España, y por supuesto la presencia única del incomparable ídolo de la música romántica, compositor de más de dos mil canciones que se interpretan internacionalmente y dueño del corazón de su adorada esposa Mari, quien le ha acompaña en su larga travesía musical, nos referimos a Leopoldo Dante Tévez, mejor conocido como “Leo Dan” originario de Villa Atamisqui, Argentina, una combinación musical que pretende llenar de nostalgia y alegría el día 26 de agosto al público presente en este majestuoso concierto del recuerdo.

El 26 De Agosto es la NOCHE DE RECUERDOS y La venta oficial de boletos ya dio inició www.axs.com. Leo Dan, Jeanette Y Grupo Yndio en El Microsoft Theater De Los Ángeles, 777 Chick Hearn Ct, Los Angeles, CA 90015

Al son del mariachi y la orquesta acompañando la interpretación de Leo Dan y su tema “Te he Prometido”, se dará paso a una velada de recuerdo en donde se interpretaran los temas románticos que han trascendido por más de tres generaciones y que se han interpretado por grupos modernos como Café Tacuba, he interpretes renombrados como, Leonardo Favio, Palito Ortega, Los Maravillosos, Marisela, Ramón Ayala Jr., José José, Ornella Vanoni, Grupo Garibaldi, Marco Antonio Muñiz, Pedro Fernández, Los Carlos, María Marta Serra Lima, La Sonora Dinamita, Olga Guillot, Wilfrido Vargas, Toño Rosario, Los Mirlos, Los Diners, Los Tobas, Alex Bueno, Los Manseros Santiagueños, Lorenzo Montecarlo, Julio Preciado, entre muchos otros. Quien no recuerda temas como; Cómo te extraño mi amor, Niña que tienen tus ojos, Con sabor a México, El radio está tocando tu canción y el gran tema Toquen mariachis canten, el cual Leo Dan recuerda con mucho cariño al ser uno de los primeros interpretes románticos argentinos que adoptaran el mariachi en el escenario y precisamente nos comenta dentro de la entrevista exclusiva con Miniondas

“este es el mejor momento de apoyar a la comunidad, solo dios pone fronteras y creo que la gente que viene a trabajar no debería temer a las fronteras, la gente de bien que lucha por un mejor bienestar no debe de asustarse de las fronteras, solo de la gente que pretende poner fronteras ellos si tienen que sorprendernos” nos comentó al momento de confesarnos que muy pronto estará trabajando para grabar a duo con diferentes grupos y cantantes en donde también se daría la participación del señor Vicente Fernández con el tema “Esa Pared” en acompañamiento con mariachi.

Leo Dan quien radica hoy en día en Miami en la Florida, nos confiesa que México fue su segunda patria y que se siente parte de la familia del publico Hispanoamericano de toda américa “Creo que de alguna manera soy parte de su familia, soy parte de su gente, de sus deseos, de sus momento tristes y sus momentos alegres, creo que la música me ayuda a estar presente y acompañarles en cada una de mis composiciones” nos comentó Leo Dan

Continuando con la entrevista, Leo Dan nos comenta su encuentro con Cristo y la influencia que ha tenido a su alrededor, con sus amistades y familia, con su esposa con quien comparte el noviazgo más corto de ocho días antes del Matrimonio y a quien le dedicara a través de Facebook en abril del 2016, una emotiva composición celebrando su cincuenta aniversario.

Al finalizar la entrevista nos despedimos de este gran talento, y no podía faltar la invitación en las propias palabras de Leo Dan para el público del condado de Orange, quienes seguramente estarán presentes disfrutando de una velada inolvidable, junto con su publicación Miniondas, porta voz de la comunidad latina.

—

–

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA