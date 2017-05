La Fundación Sugar Ray Leonard anunció hoy que el actor y comediante Bill Bellamy será el anfitrión de la Novena Noche Anual de Boxeo de Caridad “Big Fighters, Big Cause” presentada por B. Riley & Co. el miércoles 24 de mayo en el Loews Santa Monica Beach Hotel. La noche contará con una actuación en vivo por el grupo de R & B nominado al Grammy En Vogue, que entrará en el ring para realizar el Himno Nacional, peleas en vivo presentadas por Golden Boy Promotions de Óscar De La Hoya, así como una exhibición en vivo y silenciosa con iconos icónicos Recuerdos y otros artículos únicos y experiencias. Las ganancias del evento beneficiarán a la Fundación Sugar Ray Leonard y su misión de financiar la investigación, el cuidado y la concientización que cambian la vida de la diabetes pediátrica tipo 1 y 2 y ayudar a los niños a vivir vidas más sanas mediante la dieta y el ejercicio.



La velada homenajeará a Jackson Blair, de nueve años de edad, con el Premio Golden Glove de 2017 por su extraordinaria dedicación y arduo trabajo para recaudar dinero y concienciar a la diabetes tipo 1 (T1D). Diagnosticado con diabetes tipo 1 a la edad de cuatro años, Blair ha sido desde entonces un inspirador defensor de la causa. A la edad de seis años, fue seleccionado para representar al Estado de California como delegado para el Congreso Infantil de la FRDJ en Washington D.C. para dirigirse a miembros del Congreso para presionar para continuar la investigación sobre una cura. Además, junto con sus padres, Jackson se asoció con Arrow Crossfit en La Verne, CA para crear un evento anual llamado Fighting Through T1D que no sólo reúne a la familia, la aptitud y la comunidad, sino también la conciencia y las donaciones. Con los fondos recaudados de su evento y sus otros esfuerzos de recaudación de fondos, Jackson ha recaudado orgullosamente aproximadamente $ 30,000 para su equipo de caminata de la JDRF llamado Ejército de Insulina de Jackson.

La 8 ª anual “Big Fighters, Big Cause” Noche de Caridad Boxeo es presentado por B. Riley & Co., un banco de inversión líder que proporciona finanzas corporativas, la investigación, y las ventas y el comercio a los clientes individuales corporativos, institucionales y de alto patrimonio neto. Una alerta de los medios de comunicación con más información sobre la tarjeta de la lucha y los asistentes se dará a conocer en las próximas semanas.

Para obtener más información y para comprar boletos, visite http://www.sugarrayleonardfdn.org/ticket-sales.

La Fundación Sugar Ray Leonard fue establecida en 2009 por la leyenda del boxeo y seis veces campeón mundial Sugar Ray Leonard y su esposa, Bernadette. La Fundación Sugar Ray Leonard financia la atención y la investigación que cambian la vida de la diabetes pediátrica tipo 1 y tipo 2. La Fundación también se compromete a ayudar a los niños a llevar una vida más saludable a través de la dieta y el ejercicio.

A lo largo de la carrera de Leonard en el boxeo, vio a su padre y amigos luchar con las muchas complicaciones de la diabetes y cómo ha afectado a todos los aspectos de su vida. La diabetes tipo 1 afecta tanto a niños como a adultos a cualquier edad. Se produce de repente, provoca dependencia de la insulina inyectada o bombeada para la vida, y lleva la amenaza constante de complicaciones devastadoras. La diabetes tipo 2 en niños está en aumento, alimentada en gran parte por la epidemia de obesidad. Leonard se basa en su experiencia personal y en la carrera del boxeo para proporcionar inspiración para financiar la investigación para combatir la enfermedad.

BILL BELLAMY TO HOST THE

8TH ANNUAL “BIG FIGHTERS, BIG CAUSE” CHARITY BOXING NIGHT

PRESENTED BY B. RILEY & CO.

TO BENEFIT THE SUGAR RAY LEONARD FOUNDATION ON MAY 24

GRAMMY-NOMINATED R&B GROUP EN VOGUE TO PERFORM NATIONAL ANTHEM

EVENING TO FEATURE LIVE FIGHTS PRESENTED BY GOLDEN BOY PROMOTIONS

Event to Honor Nine-Year-Old Type 1 Diabetes Advocate Jackson Blair

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA