A Jenni Rivera siempre soñó con llevar al cine su turbulenta e inspiradora vida. Siete años después de su sorpresivo deceso, su sueño finalmente está cerca de hacerse realidad.

Una película basada en la vida de la difunta estrella mexicana-estadounidense está oficialmente en curso gracias a una sociedad de Jenni Rivera Enterprises con Mucho Más Media y De Line Pictures, que anunció el proyecto en un comunicado conjunto el martes. La cinta, aún sin título, intentará capturar la esencia de la cantante y activista que fue admirada tanto por su conmovedora voz como por su notable franqueza sobre sus experiencias de abuso, violencia sexual y alcanzar el éxito en una industria dominada por los hombres.

«Ha tardado mucho tiempo», dijo su hermana Rosie Rivera en una entrevista el lunes.

Aunque está apenas en etapas iniciales y aún no se ha seleccionado un elenco ni a un director, la guionista Kate Lanier, conocida por la película biográfica sobre Tina Turner «What´s Love Got To Do With It» y por «Set It Off», trabaja actualmente en el guión. Jenni Rivera murió en diciembre del 2012, a los 43 años, en un accidente aéreo en el que perecieron otras seis personas. Dejó cinco hijos y dos nietos. La cinta probablemente sea en inglés con algo de español, la lengua que hablaban con su padre. También incluirá algo de música inédita de Jenni Rivera, dijo Rosie.»La historia de Jenni es universal en cuanto a temas de amor, pérdida, éxito y cambio cultural», destacó el productor Donald De Line en un comunicado.