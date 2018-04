La 13.a edición de estos premios anuales, en colaboración con la organización de servicios nacionales Points of Light, destaca a mujeres extraordinarias que están marcando la diferencia en sus comunidades

NUEVA YORK, 3 de abril de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — En honor al mes nacional del voluntariado, L’Oréal Paris,

la marca de belleza número uno del mundo, y Points of Light, la organización de servicio de voluntariado más grande del mundo, hacen un llamado abierto a nominaciones de candidatas para los premios Women of Worth 2018. En los últimos 13 años, Women of Worth se ha convertido en una plataforma de un año de duración que destaca las historias de las heroínas de nuestras comunidades, quienes representan la pasión y el espíritu de más de 36 millones de mujeres de todo el país que ofrecen su tiempo de forma voluntaria para servir a

los demás.1

Inspirado en el eslogan de L’Oréal Paris, “Porque tú lo vales”, Women of Worth reconoce a mujeres extraordinarias cuya pasión es servirle a la comunidad, y fomentar e inspirar la autoestima en los demás. Desde hoy hasta el 1.o de mayo de 2018, visita WomenofWorth.com y nomina a una mujer voluntaria para ser una de las candidatas al premio Women of Worth, y recibir hasta $35,000 en donaciones para su causa.

“Women of Worth es el pilar de la marca L’Oréal Paris y encarna nuestra misión de empoderar a las mujeres de todo el país para celebrar su valor”, dijo Tim Coolican, presidente de L’Oréal Paris USA. “Ahora, durante el mes nacional del voluntariado, estamos pidiéndole a la gente que nomine a mujeres valientes que a través de su trabajo están cambiando la vida de los demás, y marcan la diferencia de una manera impactante”.

“El mes nacional del voluntariado es un recordatorio de que cada persona tiene el poder de iniciar un cambio y hacer del mundo un mejor lugar”, dijo Karen T. Fondu, presidenta emérita y presidenta de Women of Worth, de L’Oréal Paris. “A través de Women of Worth, tenemos la oportunidad de honrar a mujeres heroicas en nuestra vida –familiares, amigas y vecinas– cuyo coraje y fortaleza empoderan e inspiran a los demás para que sientan que lo valen”.

Además de recibir apoyo financiero para su organización, Women of Worth le brinda a cada homenajeada una plataforma para que el mundo escuche su historia, y una oportunidad para construir una red de contactos que puede impactar su voluntariado y servicio. Las homenajeadas de 2018 se unirán a las 120 mujeres Women of Worth de años anteriores, que representan una amplia gama de causas e historias inspiradoras. Desde una sobreviviente de

la trata de personas y violencia doméstica que está ayudando a rescatar víctimas, hasta una adolescente liderando un proyecto de antiacoso escolar, hasta mujeres luchando contra el hambre en sus comunidades y brindándoles comidas a personas que están en una situación

de inseguridad alimentaria, las mujeres Women of Worth son tan multifacéticas como empoderadoras.

Las homenajeadas de 2018 serán anunciadas este otoño, y cada una recibirá una donación de $10,000 para su causa. Una de ellas será seleccionada como Homenajeada Nacional mediante el voto popular, y obtendrá $25,000 adicionales para su organización.

Las diez ganadoras de 2018 serán reconocidas en diciembre en una ceremonia de premiación presentada por L’Oréal Paris en la ciudad de Nueva York.

“Es un privilegio volver a asociarme con L’Oréal Paris para reconocer a las mujeres Women of Worth de este año, y así destacar el arduo trabajo de estas mujeres, que generosamente dedican su tiempo y su energía a mejorar la vida de los demás”, dijo Natalye Paquin, directora general de Points of Light. “Las homenajeadas representan lo mejor de la humanidad y nos enseñan el poder y el impacto de liderar, y la importancia de brindar apoyo a las causas que te interesan”.

Para más información sobre el programa Women of Worth, para nominar a una mujer que está marcando la diferencia, o para conocer las ganadoras de años anteriores, visita www.WomenofWorth.com.

Para más información sobre los innovadores programas, eventos y campañas de Points of Light, visita www.pointsoflight.org.