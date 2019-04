La 14.a edición de los premios anuales destaca a mujeres extraordinarias que marcan una gran diferencia en sus comunidades

NUEVA YORK, 1 de abril de 2019 — Hoy, la marca de belleza #1 del mundo, L’Oréal Paris, anunció al público las nominaciones para Women of Worth 2019. Inspirados en el eslogan icónico de L’Oréal Paris, “Porque tú lo vales”, los premios Women of Worth honran la belleza y el valor intrínsecos de 10 mujeres del diario vivir que marcan una diferencia extraordinaria en sus comunidades. Ahora en su 14.o año, Women of Worth ha destacado las historias de heroínas locales que representan la pasión y el espíritu de mujeres de todo el mundo que voluntariamente donan su tiempo de manera abnegada para servir a otros.

Desde hoy hasta el 30 de abril de 2019, puedes nominar a mujeres que están transformando sus comunidades y fomentando un cambio positivo. Las homenajeadas de Women of Worth 2019 tendrán la oportunidad de recibir hasta $35,000 en donaciones para sus causas en WomenofWorth.com.

“L’Oréal Paris tiene el compromiso de contribuir para que el mundo sea más valioso para las mujeres por medio de nuestros productos y nuestros programas filantrópicos”, dijo Tim Coolican, presidente de L’Oréal Paris USA. “Nuestro distintivo programa Women of Worth empodera e invita a la mayor cantidad de mujeres posible a celebrar la belleza de servir a los demás y a mirar su valor propio desde una perspectiva distinta. Estamos deseosos de conocer a nuestras nominadas de 2019”.

Además de recibir $10,000 para apoyar su causa caritativa, cada homenajeada de L’Oréal Paris Women of Worth 2019 tendrá oportunidades para aumentar su red de contactos y recibir apoyo en mercadotecnia, además de contar con una plataforma para promover su historia. Las homenajeadas de 2019 se unirán al grupo de Women of Worth de años anteriores, formado por mujeres que representan una gran variedad de historias y causas inspiradoras. Desde mujeres que apoyan a sobrevivientes del tráfico sexual hasta las que crean conciencia sobre el encarcelamiento masivo y lideran proyectos antiacoso escolar, las polifacéticas Women of Worth estimulan e inspiran a otros a creer en su valor propio.

Para presentar las nominaciones, L’Oréal Paris colabora nuevamente con Points of Light, la organización de servicio de voluntariado más grande del mundo.

“Para nosotros es un honor asociarnos con L’Oréal Paris para reconocer a las homenajeadas de Women of Worth de este año”, comentó Natalye Paquin, directora ejecutiva de Points of Light. “Es un privilegio celebrar públicamente a estas mujeres impresionantes al poner en primer plano sus causas y destacar el trabajo que han hecho para transformar la vida de innumerables personas”.

Las homenajeadas de 2019 se anunciarán en otoño. A través del voto popular, una de las homenajeadas se convertirá en la Homenajeada Nacional y recibirá $25,000 adicionales para su causa. A todas las homenajeadas de 2019 se les rendirá tributo en diciembre en una ceremonia de premiación organizada por L’Oréal Paris en Nueva York.

Si quieres obtener más información sobre el programa de Women of Worth, nominar a mujeres valerosas que marcan la diferencia en el mundo o conocer más sobre las homenajeadas pasadas, visita www.WomenofWorth.com.

Para obtener más información sobre los innovadores programas, campañas y eventos de Points of Light, visita www.pointsoflight.org.