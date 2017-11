SAN FRANCISCO, 20 de noviembre de 2017 – Black Friday es el día de ventas más importante en Estados Unidos. En 2016, los consumidores gastaron US$5,270 millones en línea en esta fecha. Ahora, los expertos en tecnología de CNET en Español te dicen cómo sacarle más provecho a las ofertas en esta temporada.

Con la pancita llena del pavo del Día de Acción de Gracias, el próximo paso es salir de compras. Puedes maximizar el valor de tu dinero y el nivel de satisfacción de compra si sigues estos consejos de CNET en Español. “Esta época está llena de fuertes descuentos en productos de tecnología, pero también hay otras ofertas que no son tan buenas como parecen,” dice Gabriel Sama, director editorial de CNET en Español. “Por eso, es muy importante tener un plan de informarse bien antes de comprar.”

1. Prepárate. Ten una idea más o menos concreta de los productos que deseas adquirir. Revisa los catálogos de artículos que contarán con un descuento durante el Viernes Negro. Decide de antemano qué necesitas, tanto para ti, como para tus regalos navideños y enfócate únicamente en eso. Así evitarás compras compulsivas o de cosas que, a pesar de que estén más baratas, en realidad no necesitas.

2. Haz un presupuesto. Con un presupuesto podrás prepararte mejor, no sólo al momento de hacer la lista de compras y visitar las tiendas, sino también al momento de pagar la deuda. Cierto, hay muchos descuentos en Viernes Negro, pero si te pasas de tu presupuesto o compras algo que no necesitas no ahorras de verdad.

3. Compara precios. Una vez estés enterado de todas las ofertas que te interesan, haz una lista de ellas y compáralas con las ofertas de los mismos dispositivos en otras tiendas. Consulta apps como RetailMeNot.com y sitios como Camelcamelcamel.com. También, es importante comprobar si es una oferta al consultar el historial de precio del producto. En ocasiones, los productos están en descuento desde antes de Viernes Negro, y seguirán en oferta también después.

4. Arma una estrategia. Puedes ir a la tienda unos días antes. Localiza el sitio donde estarán los artículos en oferta. O pruébate la ropa que te gusta. Asegúrate de que un modelo o talla te quedan bien y hazle una foto a las etiquetas de las prendas. Y luego aprovecha la comodidad de tu hogar para comprar desde Internet esa prenda con los descuentos de Black Friday.

5. Compra en Internet. Aunque las tiendas abren desde el Día de Acción de Gracias, es mucho más práctico comprar por Internet. Hay ofertas exclusivas en las tiendas físicas, pero muchas de estas gangas ya las puedes obtener en sus sitios Web. Además, muchas tiendas ofrecen envíos gratuitos en esta temporada.

6. Dale un chance a los gadgets reacondicionados o sus versiones anteriores. Encontrarás buenísimas ofertas en modelos reacondicionados, de productos de marcas importantes. También, es muy común que cuando sale un modelo nuevo de un producto, las versiones anteriores obtengan un descuento.

7. Sé inteligente. Utiliza el sentido común y recuerda que lo primero que te tienes que preguntar antes de lanzarte al frenesí de compras es: ¿en realidad necesito un televisor nuevo? ¿vale la pena actualizar mi computadora este año o esperar al próximo? Recuerda, comprar por comprar no ahorra dinero, aunque sea temporada de ofertas.

Para enterarte de todas las ofertas de electrónicos este Black Friday 2017, de más consejos, horarios de las tiendas, etc., no olvides de visitar la página de Viernes Negro de CNET en Español en www.cnet.com/es/viernes-negro.

