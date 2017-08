Dentro de las rivalidades más reconocidas en el ámbito deportivo, específicamente hablando de la NFL, el enfrentamiento de dos colosos como lo son el equipo de los 49’s y el re articulado equipo de los Ángeles Rams, en un encuentro que celebra el crecimiento de la audiencia angelina dentro de un deporte que por tradición, celebra generaciones enteras de guerreros en el campo de batalla, en esta ocasión el escenario del histórico coliseo de los Ángeles dará vida a un majestuoso encuentro el dia domingo 31 de Diciembre y los boletos ya están disponibles a la venta.

“Cuando Sports Illustrated le clasifica entre las 10 mejores rivalidades de la NFL de todos los tiempos, usted sabe que cada enfrentamiento va a ser feroz! Y ahora que los Rams están de vuelta en L.A., su rivalidad de larga data con sus compañeros Golden Staters San Francisco 49ers se calienta de nuevo. Ahora en su segunda temporada en el Coliseo de Los Ángeles, los Rams son un equipo rejuvenecido con un nuevo entrenador en Sean McVay, quien dirigirá una emocionante ofensiva que cuenta con el segundo año QB Jared Goff y el rápido RB Todd Gurley. Coge a algunos amigos, explora los stands de concesiones y prepárate para otro gran juego en el histórico Coliseo.

Los Angeles Memorial Coliseum 3911 South Figueroa Street Los Angeles, CA 90037

NFC West Rivals Clash as Rams Host 49ers

“When Sports Illustrated ranks you among the Top 10 NFL rivalries of all time, you know each and every matchup is going to be fierce! And now that the Rams are back in L.A., their longstanding rivalry with fellow Golden Staters the San Francisco 49ers is heating up once again. Now in their second season at the Los Angeles Coliseum, the Rams are a rejuvenated team with a new coach in Sean McVay, who’ll mastermind an exciting offense that features second-year QB Jared Goff and speedy RB Todd Gurley. Grab some friends, raid the concessions stands and get ready for another great game at the historic Coliseum.”

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA