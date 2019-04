Lavarse las manos es una de las cosas más importantes que puede hacer para evitar enfermarse y propagar los gérmenes a las personas en su entorno.

El mejor método para prevenir la propagación de infecciones y disminuir el riesgo de enfermedades es lavarse las manos con jabón y agua, aconsejan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Ante la falta de jabón y agua, los CDC recomiendan usar un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga, por lo menos, un 60 por ciento de alcohol para reducir el número de gérmenes en sus manos. Sin embargo, los desinfectantes de manos no eliminan todos los tipos de gérmenes, no son tan eficaces cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas y es posible que no remuevan los químicos nocivos.

Los desinfectantes de manos son un alternativa fácil y rápida cuando no es conveniente o posible lavarse las manos con jabón y agua. Los desinfectantes de manos por lo generar contienen un tipo de alcohol, por ejemplo, alcohol etílico, como ingrediente activo y se usan como antisépticos.

Millones de estadounidenses usan estos productos a diario, algunos varias veces al día, para ayudar a reducir las bacterias en sus manos. Esta es una de las razonas por las cuales la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) está trabajando para asegurarse de que los desinfectantes de manos que se venden sin receta (OTC) son seguros y eficaces y pueden ser usados con frecuencia.

Recientemente, la FDA les solicitó a los fabricantes mayor información sobre tres ingredientes activos de uso general en los desinfectantes de manos que se venden sin receta. Dichos ingredientes –alcohol (etanol o alcohol etílico), alcohol isopropílico y cloruro de benzalconio– se emplean en aproximadamente el 97 por ciento de los desinfectantes de manos que se venden sin receta.

La solicitud de información adicional sobre estos ingredientes por parte de la FDA no significa que dicha dependencia considera que estos productos son ineficaces o peligrosos o que se deben retirar del mercado. Por el contrario, la FDA solicitó más datos a fin de poder evaluar la eficacia y la seguridad de estos productos para su uso diario.

Normal final de la FDA sobre los desinfectantes de manos que se venden sin receta

Recientemente, la FDA emitió una norma final sobre los desinfectantes de manos que se venden sin receta y continuará analizando los tres ingredientes activos que por lo general se emplean en dichos productos. La FDA no anticipa que esta norma genere un cambio significativo en lo referente a los productos disponibles para los consumidores.

En la norma final, la FDA también determinó que otros 28 ingredientes activos no son admisibles para ser evaluados conforme a la revisión de medicamentos sin receta (OTC) para ser usados en los desinfectantes de manos sin receta. La mayoría de los productos que incluyen estos 28 ingredientes activos ya fueron retirados del mercado.

¿Por qué la FDA está analizando la información sobre estos ingredientes?

La última vez que la FDA evaluó de manera sistemática los datos científicos sobre una amplia gama de antisépticos que se venden sin receta, incluyendo los desinfectantes de manos, fue en 1994. Desde entonces han habido varios cambios incluyendo la frecuencia en el uso de ciertos productos, nuevas tecnologías que pueden detectar niveles bajos de antisépticos en el cuerpo humano y conocimientos científicos sobre el impacto del uso prolongado de antisépticos. La evaluación actual por parte de la FDA está diseñada para asegurarse de que nuestras decisiones sobre la seguridad y eficacia de los ingredientes activos que se emplean en los antisépticos sean coherentes, que estén actualizadas y que reflejen el conocimiento científico y los patrones de uso en la actualidad.

Los desinfectantes de manos se deben usar cuando no se tiene acceso a jabón y agua. Actualmente, comparado con hace apenas unos años, muchas personas -incluyendo niños pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes- los están usando con una mayor frecuencia. Las personas los están usando a lo largo del día: en el hogar, en las escuelas, en el trabajo, en el supermercado, en los automóviles y cuando viajan.

La FDA quiere asegurarse de que las ventajas de los desinfectantes de manos superan los riesgos. Por ejemplo, en los últimos años, recibimos información de que ciertos ingredientes activos en esto antisépticos pueden ser absorbidos a través de la piel. Dado que las personas usan desinfectantes de manos con más frecuencia, queremos asegurarnos de que cualquier absorción sea mínima y que no sea perjudicial. También queremos verificar que estos productos funcionan según lo previsto.

Como dicen los CDC, la mejor manera de prevenir la propagación de infecciones y de minimizar el riesgo de enfermarse es lavarse las manos con agua y jabón cada vez que sea posible. Si no tiene acceso a jabón y agua, un producto antiséptico puede ser una alternativa adecuada. Unos buenos y simples hábitos de higiene le ayudarán a protegerse y a proteger a su familia de las enfermedades.

Fuente: https://www.fda.gov