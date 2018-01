Este año podremos esperar la llegada de grandes cintas, que tendrán como protagonistas superhéroes, dinosaurios, magos, pilotos galácticos y extraterrestres malvados, entre muchos más

Este año estará plagado de grandes estrenos y secuelas de las franquicias más exitosas de los últimos tiempos. Marvel no podía quedarse atrás, y esta ocasión Deadpool, Avengers y Antman volverán a ver acción junto con Black Panther, quien tendrá su propia película. Por su parte, Aquaman estrenará su propia cinta después de aparecer por primera ves en Batman vs Superman. Los velocirraptors y el feroz T-rex volverán a ver acción durante el verano en Jurassic World: Fallen Kingdom. Además The Predator, vuelve en una secuela de la cinta original de los años 80’. Y por si lo anterior no fuera suficiente, un joven Han Solo, tendrá su propia película contando las aventuras de este intrépido contrabandista galáctico. Disney estrenará su cinta A wrinkle Time, una mágica cinta en la que una hija busca a su padre quien desapareció trás diversos experimentos.

Para los fans de J. K. Rowling, París será el escenario para la segunda entrega de fantastic beasts and where to find them 2. Así que ya lo sabes, este año traerá grandes producciones que prometen sorprendernos con sus historias y efectos visuales.

Aquaman

Se estrenará el 21 de diciembre y es dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa

Solo: A Star Wars Story

Tendrá su estreno el 25 de mayo de y es dirigida por Ron Howard y protagonizada por Alden Ehrenreich

Jurassic World: Fallen Kingdom

Se estrenará el 22 de junio de 2018 y está dirigida porJuan Antonio Bayona

Avengers infinity war

Su estreno será en abril y sus directores son Anthony Russo, Joe Russo

Black Panther

Se estrenará en febrero de 2018 y cuenta con la dirección de Ryan Coogler y es protaginzada por Chadwick Boseman

Ant-Man and the Wasp

Su estreno será el 6 de julio y es dirigida por Peyton Reed y sus protagonistas son Paul Rudd y Evangeline Lilly

The Predator

tendrá su estreno el 3 de agosto y su director es Shane Black y es protagonizada por Olivia Munn y Boyd Holbrook

Deadpool 2

Tendrá su estreno en mayo y su director es David Leitch y es protagonizada por Ryan Reynolds

Fantastic beasts and where to find them 2

Llegará a las salas de cine el 16 de noviembre y su director es David Yates