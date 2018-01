La gala de la 75ª edición de los Globos de Oro no ha destacado por ningún momento fuera de lo esperado. Ha funcionado bien, con un buen inicio marcado por el cómico Seth Meyers y un par de momentos emocionantes, con un espontáneo homenaje al centenario Kirk Douglas y el esperado reconocimiento a Oprah Winfrey, la primera mujer negra en recibir el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera. Y que no ha desaprovechado la ocasión para dar uno de esos discursos reivindicativos que marcan época.

El monólogo de inicio de Seth Meyers

“Buenas noches damas y caballeros… que queden”. Así ha comenzado el humorista Seth Meyers su monólogo de inicio de la gala. Directo al tema que sobrevuela Hollywood desde hace tres meses cuando saltó la noticia de los abusos sexuales de Harvey Weinstein. “No os preocupéis, volverá dentro de 20 años cuando se convierta en la primera persona en ser abucheada en el vídeo In Memoriam [que recuerda a los fallecidos]”, ha dicho Meyers. En la sala se han escuchado varios abucheos. “Exactamente así va a sonar”, ha reaccionado con rapidez el presentador. “Va a ser la primera vez en tres meses que los hombres presentes en esta sala no tiemblen al oír su nombre en público”, ha dicho Meyers. Por supuesto, el nombre de Kevin Spacey también ha sobrevolado la sala. El monólogo ha terminado con Meyers comenzando a contar un chiste que varios intérpretes famosos han rematado desde sus sitios. Los dos primeros eran chistes antimachistas y antiracistas. A la tercera, el chiste ha sido el gag que han montado Meyers y la humorista Amy Poehler sobre el mansplaining (cuando un hombre explica algo a una mujer sin saber si ya lo sabe en un tono condescendiente y paternalista).

De negro

La iniciativa del fondo de defensa legal Time’s Up de que los asistentes a los Globos de Oro acudiesen vestidos de negro en protesta contra los abusos sexuales y la discriminación en Hollywood ha sido el gran éxito de la noche. Casi todos los asistentes han vestido de negro y han hablado sobre el tema, primero en la alfombra roja y luego a lo largo de la ceremonia. Y también han llevado insignias. Una frase de Seth Meyers dirigida a las mujeres ha marcado también la pauta: “Estoy deseando ver hacia lo siguiente que nos vais a liderar”. Y una frase de Natalie Portman ha rematado la noche: “Estos son los directores, todos hombres, candidatos esta noche…”. Barbara Streissand, que ha salido después a presentar el premio a Mejor película ha recordado que ella ha sido la única mujer en lograr el premio a mejor directora en toda la historia.

“Gracias, Oprah”

“Si tuviera que decir una sola palabra sobre Oprah sería “gracias”. Así ha presentado Reese Witherspoon a Oprah Winfrey, que ha recibido el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera, convirtiéndose en la primera mujer negra en conseguirlo. Y Oprah, fiel a sí misma, no ha desperdiciado la ocasión de dar uno de esos discursos que hacen historia. Los abusos sexuales, la desigualdad y el racismo han centrado este discurso. Y ha recordado la historia de Recy Taylor, una mujer negra violada en 1944 en Alabama por cinco hombres blancos y que murió a finales del año pasado. “Vivió en una época en el que a las mujeres no se las creía”. “Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o tomadas en serio si se atrevían a decir la verdad frente el poder de esos hombres. Pero su tiempo se ha acabado”. “Hablando sobre la verdad… esta es la herramienta más poderosa que tenemos. Me siento inspirada por las mujeres que se han sentido valientes y han hablado de sus historias. No es un tema que afecte solo al mundo del cine, afecta a todas las culturas, países, lugares de trabajo y religiones”.

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

Oprah ha dirigido también su discurso lejos de los focos de Hollywood, hacia todas las mujeres anónimas que sufren abusos: “Quiero dar mi gratitud a todas las mujeres que han aguantado acoso y maltrato. Son mujeres cuyos nombres nunca escucharemos”. Winfrey ha cerrado su discurso de forma contundente: “Quiero que todas las chicas que nos estén viendo sepan que hay un día nuevo en el horizonte. Y cuando ese día por fin amanezca, será porque un montón de mujeres magníficas, muchas de las cuales están esta noche en esta sala, y unos cuantos hombres estupendos, lucharon duro para asegurarse que son los líderes que nos llevarán a un tiempo en el que nadie tenga que decir de nuevo “yo también”.

James Franco

El premio a Mejor actor en una comedia o musical ha sido para James Franco por su interpretación en The Disaster Artist, donde daba vida al director Tommy Wiseau, que supuestamente dirigió una de las peores películas de la historia del cine (The Room, 2003). Wiseau es uno de los personajes más enigmáticos de Hollywood y esta noche ha tenido sus cinco segundos de fama cuando Franco le ha invitado a subir al escenario para compartir el premio con él, que no el micrófono. Cuando Wiseau ha ido a hablar, nada más subir, antes de que Franco dijese nada, el actor le ha mandado callar y le ha echado a un lado. Y Franco se ha convertido ahí en, quizá, el primer actor en leer su mensaje de agradecimiento directamente de un móvil.

Oh, hai! It took a while, but @TommyWiseau just made it on the stage at the #GoldenGlobes as James Franco accepts his award for Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy. pic.twitter.com/9ticZ4cHVb — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

Los 101 años de Kirk Douglas

La gran ovación de la noche ha sido para el centenario Kirk Douglas (que acaba de cumplir los 101), que ha salido al escenario en silla de ruedas acompañado de Catherine Zeta Jones para presentar el premio a Mejor guion. Zeta Jones ha presentado a su suegro y Douglas ha dicho unas pocas palabras con cierta dificultad, pero Zeta Jones ha sabido salir del paso dando paso al anuncio de los candidatos de la categoría.

Catherine Zeta-Jones joins her father-in-law Kirk Douglas on stage to present the award for Best Screenplay – Motion Picture! #GoldenGlobes pic.twitter.com/G7ufNHH1Gq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

Imagen: Seth Meyers, Oprah Winfrey y Kirk Douglas, en los Globos de Oro 2018.