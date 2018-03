Miami, FL – 15 de marzo de 2018 – Los Premios Billboard de la Música Latina es una de las ceremonias de mayor trayectoria y prestigio de la música Latina. Este año, el gran evento celebra 20 años de transmisión en Telemundo entre las luces y el glamour de la ciudad de Las Vegas. Aquí se encuentran algunos datos interesantes sobre la ceremonia de premiación.

Datos Acerca de los Premios Billboard de la Música Latina:

Telemundo inició la transmisión de los Premios Billboard de la Música Latina en 1999. Este año celebra su vigésima transmisión de la prestigiosa ceremonia.

La estatuilla de los Premios Billboard pesa tres libras y mide nueve pulgadas de altura.

Artista Masculino con el mayor número de trofeos: Enrique Iglesias con 46 premios

Artista Femenina con el mayor número de trofeos: Shakira con 33 premios

Grupo con el mayor número de trofeos: Aventura con 25 premios

Anfitrión de mayor trayectoria en los Premios Billboard de la Música Latina: Aylín Mujica, quien fue anfitriona en cinco ocasiones, entre 2008 y 2012.

Anfitrión de mayor trayectoria en el especial pre-programa de la Alfombra Roja, la “Alfombra de Premios Billboard”. Rashel Díaz, anfitriona del especial de la alfombra roja durante 10 ocasiones entre 2008 y 2017.

Solista más joven en ganar un BLMA: Yuridia (tenía 20 años cuando recibió su primer BLMA en 2007)

Estas familias ostentan dos generaciones de talentos ganadores de BLMA: Julio y Enrique Iglesias, y Vicente y Alejandro Fernández.

Artistas con el mayor número de premios en una noche: Don Omar, Marc Anthony y Romeo Santos, con 10 premios cada uno

Artistas masculinos que se han tomado el escenario el mayor número de veces para interpretar durante los BLMA: Marc Anthony, 10 veces en total, presentándose en 2000, 2002, 2005 y 2010-2016

Artistas femeninas que se han tomado el escenario el mayor número de veces para interpretar durante los BLMA: Paulina Rubio, 9 veces en total, con presentaciones en 2001, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2016

Celebridades que han presentado premios el mayor número de veces durante las últimas 19 ceremonias de premiación: María Celeste Arrarás (15), Dra. Ana María Polo (11) y Catherine Siachoque (11)

Los Premios Billboard de la Música Latina se transmitirán en vivo por Telemundo el jueves, 26 de abril a las 7pm/6c desde el Mandalay Bay Events Center en Las Vegas, Nevada. El show también se transmitirá simultáneamente por el canal de cable hispano de entretenimiento, Universo. La lista completa de finalistas en todas las categorías, además de contenido exclusivo de la ceremonia de tres horas de duración, se puede encontrar en PremiosBillboard.com, la página web oficial de los Premios Billboard de la Música Latina 2018. Los seguidores podrán vivir las emociones del evento siguiendo @LatinBillboards por Instagram, Facebook y Twitter, además de Snapchat como TeamTelemundo, y pueden unirse a la conversación mediante #Billboards2018. Los boletos para la premiación estarán pronto a la venta.

Sobre Billboard:

Billboard es la marca más influyente de la industria de la música en el mundo, y está constituida sobre la base de las listas más completas y respetadas de todos los géneros musicales. Las listas Billboard definen el éxito en la música. Desde la icónica revista Billboard hasta Billboard.com, el destino principal para millones de apasionados seguidores de la música, hasta la más exclusiva serie de conferencias y eventos para influyentes, incluyendo el Power 100 y Women in Music, la marca Billboard goza de una autoridad incomparable entre fanáticos, artistas y la industria por igual. Billboard cuenta con una huella en las redes sociales que supera los 16.4 millones de seguidores sociales a través de Facebook Twitter, Instagram y YouTube, y crea más de 200 millones de visionados multiplataforma por mes. La revista Billboard ha logrado un gran número de portadas generadoras de noticias recientemente, incluyendo a Miley Cyrus, Zayn, Ariana Grande, The Chainsmokers, Nicki Minaj, Cardi B, Selena Gomez, Camila Cabello, Luis Fonsi y Daddy Yankee, DJ Khaled, Justin Bieber, y una carta abierta al Congreso de Estados Unidos firmada por más de 180 de las más grandes estrellas y ejecutivos de la industria. En diciembre de 2017, la ceremonia Billboard Women in Music (Mujeres en la Música), que rindió tributo a Selena Gomez como Mujer del Año, fue difundida a nivel mundial por Twitter. En el 2016, el Hollywood Reporter-Billboard Media Group adquirió los históricos medios musicales de SpinMedia incluyendo Spin, Vibe y Stereogum, estableciendo a la marca musical más grande con base en tráfico digital, alcance social y porción de audiencia. La combinación de las propiedades de música y entretenimiento ahora alcanza 47 millones de visitantes únicos y uno de cada tres mileniales dentro de estados unidos.