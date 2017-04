Francisca Viveros Barradas mejor conocida como “Paquita la del Barrio” cumplió años el pasado dos de abril y la Televisión le celebro en vivo su llegada a los 70, con pastel mariachi y todo, posteriormente paquita nos respondió en rueda de prensa muchas preguntas y hasta se tomó la foto con el equipo Miniondas

Dentro del evento no podían faltar Los rieleros del Norte que tendrán el honor y el agrado como ellos mismos lo afirmaron, de abrir el concierto del próximo 20 de Mayo, si aparta la fecha porque este evento tendrá una calidad musical reconocida y de vanguardia, disfruta de los temas del recuerdo a voces de los Rieleros y vive el encuentro con la paquita, o como la conocemos en Miniondas, “Paquita la de Mexico”

“creo que no es el momento para mí de pensar en política, ahora que todos en la farandula quieren puestos, estoy convencida que México necesita lideres preparados que lo lleven por buen camino, eso se lo dejo a la gente, que busquen el mejor para representar a nuestro México y que voten” nos comentaba Paquita y sonriendo nos dejó saber muy a su manera; “no yo no puedo tomar esas decisiones, imagínate que me encuentre en un puesto político y tu vengas con un problema y alguien más este afectado, a mí no me gustaría darte la razón equivocada y quedar mal con los dos, no mejor así, me gusta lo que hago y soy sincera con el público y me ha funcionado, quiero a México, quiero a mi gente y así estoy bien, para que me meto en cosas que no son lo mío ” agrego Paquita

También nos dejó muy claro que no tiene preparado lo que va a decir en su propia presentación el 20 de Mayo en el Microsoft Theater , “no, yo no preparo lo que digo, me sale de aquí y si de vez en cuando por ahí digo algo que no, pues así me salió decirlo, no es algo que tenga que preparar, no, lo que si me gusta entregarme al público y que disfrutes con migo en la presentación, eso sí me gusta, sentir que mi gente está ahí con nosotros y que lo está disfrutando ” afirmo Paquita en la Conferencia.



Los rieleros del Norte se sorprendieron junto con todos los medios de comunicación, justo en el momento en que la trompeta del mariachi daba fin a la conferencia de prensa para dar comienzo a la celebración que anunciara un año más en los triunfos, la vida y la carrera de una Paquita que se ha ganado un lugar muy especial en los corazones del público hispano y que aunque en ocasiones la dan a conocer de manera burlona y en broma actuada como la progenitora de Donald Trump, no hay parecido, es más al responder a la prensa, Paquita sonrió y dijo que también a ella le resultaba gracioso, agregando de manera muy ética y profesional; “no, la verdad si fuera mi hijo, lo hubiese educado de otra forma, tal vez sentiría más respeto por la gente sin importar el sexo o la apariencia”



Y bueno llego el momento de la despedida en una conferencia que agrado a todos y en donde tuvimos oportunidad de compartir con paquita y Miniondas muy gratos momentos.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA