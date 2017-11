ANAHEIM, California, 11 de noviembre de 2017. Los varones tienen más probabilidades que las mujeres de recibir la RCP en público por parte de un testigo presencial, y tienen mayores posibilidades de sobrevivir tras la aplicación de una medida de emergencia, según un estudio preliminar presentado en las sesiones científicas de 2017 de la American Heart Association (un foro internacional de gran importancia sobre los últimos avances en ciencia cardiovascular para investigadores y médicos).

Con datos procedentes del consorcio de resultados de la reanimación, una red de centros médicos regionales de Estados Unidos y Canadá dedicados a la investigación de tratamientos extrahospitalarios para el paro cardíaco y el traumatismo, varios investigadores analizaron 19 331 eventos cardíacos ocurridos en el hogar y en escenarios públicos.

Conclusiones:

En general, los testigos presenciales aplicaron la RCP en el 37 % de los eventos cardíacos ocurridos en lugares varios.

El 35 % de las mujeres y el 36 % de los varones recibieron la RCP en casa, lo que no muestra diferencias significativas entre ambos géneros en cuanto a la probabilidad de recibir asistencia.

En escenarios públicos, el 45 % de los varones recibió asistencia en comparación con el 39 % de las mujeres.

En el caso de los varones, la probabilidad de recibir la RCP por parte de un testigo presencial en escenarios públicos fue 1,23 veces superior, lo que se traduce en un 23 % más de posibilidades de sobrevivir con respecto a las mujeres.

“Para llevar a cabo una RCP es preciso realizar una compresión torácica. Este hecho genera dudas en cuanto a si se puede o debería aplicar en mujeres”, afirmó la especialista en salud pública Audrey Blewer, primera autora del estudio y directora adjunta de los programas educativos del centro de estudio de los fundamentos científicos de la reanimación de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.

Estos hallazgos ponen de manifiesto una brecha en cuanto a la aplicación de la RCP por parte de los testigos presenciales, cuyo análisis puede ayudar a mejorar la comunicación y formación dirigida a reanimadores inexpertos, profesionales de la salud y operadores telefónicos de emergencias.

“Aunque llevamos utilizándola 50 años, apenas empezamos a comprender cómo se aplica la RCP en escenarios públicos, afirmó el licenciado y especialista Benjamin Abella, autor principal del estudio y director del centro de estudio de los fundamentos científicos de la reanimación de Pensilvania. “Nuestro trabajo pone de manifiesto que aún tenemos mucho que aprender en cuanto a quién debe conocer y aplicar la RCP, así como el mejor modo de formar a las personas para llevar a cabo reanimaciones de emergencia”.

El estudio ha sido financiado por la American Heart Association y el National Institutes of Health.

Según la American Heart Association, cada año ocurren más de 350 000 paros cardíacos fuera del hospital. La RCP, especialmente si se realiza inmediatamente después del paro cardíaco, puede duplicar o triplicar las probabilidades de supervivencia de una persona. En torno al 90 % de las personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital fallecen.

