Lucero expresó su satisfacción porque a sus 49 años se siente feliz, enamorada de la vida, pero sobre todo con proyectos profesionales nuevos y éxito artístico, durante un charla con reporteros para presentar su nuevo álbum Enamorada en Vivo, un CD + DVD, su próximo concierto en el Auditorio Nacional y su incursión en la moda con una colección de zapatos. “Me siento muy feliz y muy agradecida, no puedo ocultar mi edad, tengo 49, el público sabe que empecé mi carrera los 10 años y siempre hablo de mi trayectoria, 39 años de carrera, entonces para qué me quito la edad si me siento bien conmigo misma… llego a este punto más o menos cómo le habría imaginado hace tres décadas”. “Creo que lo importante es Renovarme, adaptarme a los cambios, no caer en el ridículo”, dijo la cantante, que lució mucho más guapa, esbelta y relajada, que hace algunos años. Hace unos días compartió en sus redes sociales una foto de su hijo Manuelito, en su cumpleaños 17, eso abrió el tema para hablar de su edad. Compartió emocionada como es la relación con sus dos hijos, Manuel y Lucerito, que ya son adolescentes, y sobre la educación con valores que se “He tratado de guiarlos por el camino de los valores y los principios, no nos regimos por cuánto dinero traemos en el bolsillo, sino que es otra la educación, aquella que nos acerca a la luz y nos aleja de la oscuridad; y la mayor recompensa es ver a tus hijos ya adultos ser gente de bien”

Lucero seguirá cantando con Banda música regional mexicana, un género en el que se siente muy cómoda y que le gusta “porque cuando lo haces porque alguien más te dice, se nota y el público lo percibe”; incluso comentó que le gustaría hacer un dueto con Julión Álvarez, si se diera la oportunidad pero no es algo que esté buscando o tenga planeado, por eso en su concierto del Auditorio Nacional el próximo año no tendrá invitados y si un repertorio para tres horas, en las que cantará con Banda, mariachi y baladas.

Lucero lanza su propia marca de ropa y zapatos

La cantante dijo que está “muy ilusionada” por el lanzamiento de su marca de ropa y zapatos, con el que abre su faceta como empresaria gracias a su gusto por la moda y a sus “fans”. La artista, quien ha estado implicada en el diseño de las prendas, señaló que tomó la decisión de entrar en esta área ante la insistencia de sus seguidoras, quienes constantemente le preguntaban dónde compraba su ropa y zapatos. “Está muy padre (bonita) esta etapa y me tiene muy ilusionada por muchos aspectos; desde hace mucho tiempo mujeres, ‘fans’, me decían que les gustaría vestirse como yo y que dónde conseguía mi ropa y de de dónde sacaba los zapatos”, contó la artista en conferencia de prensa en la Ciudad de México.