“Échame la culpa” tema que el cantante interpreta junto a Demi Lovato se consolida como la canción latina nº1 en el mundo con más de 500 millones de reproducciones.

Luis Fonsi, ganador de cinco Latin GRAMMY®, sigue liderando la radio y listas digitales con su nuevo sencillo junto a Demi Lovato: “Échame la culpa”.Desde el estreno de “Échame la culpa” el pasado noviembre, Luis Fonsi ha logrado colocarse en la posición Nº 6 de la lista global de Spotify, siendo la canción Nº 1 en español.Además, el sencillo ha certificado 6 Discos de Platino en Estados Unidos, se encuentra en el Top 10 de la lista global de Shazam y se ha mantenido en el Nº 1 en numerosos países como: España, México, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, entre otros. Así como los primeros lugares en países como Suecia, Francia y Alemania.El video clip de la canción ha alcanzado en ocho (8) semanas más de 500 millones de reproducciones, con lo que nuevamente Luis Fonsi marca un precedente para la música Latina en el mundo.Fonsi, es actualmente uno de los Top 4 artistas masculinos con mayor venta digital mundialmente.

A partir de de este mes de febrero, Fonsi continuará recorriendo diferentes países del mundo con su exitoso “Love and Dance World Tour” y participará también en importantes festivales de música como el Festival Viña del Mar en Chile entre otros. (Para ver todas las fechas visita: www.luisfonsi.com).

Como si esto fuera poco, el día Fonsi recibió siete nominaciones a los iHeartRadio Music Awards en las categorías: “Artista Latino del año”, “Canción del año”, “Mejor Colaboración”, “Canción Latina del año”, “Mejor Remix”, “Mejor Video Musical” y “Mejor Composición”. La ceremonia de premios se llevará a cabo el 11 de marzo en el Forum de Los Angeles y será transmitido a las 8pm a través de las cadenas TBS, TNT y TruTV.

Grammy: ¿Qué dijo Luis Fonsi de la derrota de “Despacito?

Euis Fonsi se pronunció en Instagram sobre la derrota de “Despacito” en los Grammy 2018, premios en los que fue nominado en las principales categorías, aunque no logró triunfar en ninguna. “No nos vamos con las manos vacías esta noche. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar. Sigamos compartiendo nuestra cultura y nuestra música latina con el mundo entero”, escribió Fonsi en Instagram.“Gracias a todos los #latinos por unirse para vernos brillar en los #grammys. Una noche muy #dura”, escribió el reguetonero en su cuenta de Instagram.“Despacito”, tema en español que hizo bailar a todo el mundo en 2017, estaba nominada en tres categorías en su remix con Daddy Yankee y Justin Bieber: grabación del año, que reconoce a la mejor canción; y canción del año, que premia al compositor; así como mejor actuación de dúo o grupo.En la Categoría Canción del Año, el Grammy fue para Bruno Mars, por “That’s What I Like”, el mejor dueto para Portugal The Man con el tema “Feel it Still” y Grabación del Año, nuevamente para el cantante de 32 años, por su disco “24K Magic”.