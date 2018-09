WASHINGTON, 10 de septiembre de 2018 — Si su bebé pudiera hablar, ¿qué diría? Quizá “mantenme calientito”, “consiénteme”, “dame de comer y cámbiame” o “¡MANTENME SEGURO!” Todo gira en torno a la seguridad en la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC), especialmente la de esos pequeños que nos dan tanta alegría. Por eso es que nos llena de orgullo reconocer el mes de septiembre como el Mes de la Seguridad del Bebé junto con la Asociación de Fabricantes de Productos Juveniles (Juvenile Products Manufacturers Association, JPMA) y otros socios federales.

Es un hecho que la mayoría de las lesiones son prevenibles, y los padres y cuidadores tienen la importante tarea de mantener a los pequeños seguros. A la CPSC le gustaría ayudar en este esfuerzo concentrándose en cuatro temas salvadores para el mes de septiembre. ¿Está listo para hablar en serio sobre la seguridad de los bebés?

Seguridad en el agua

El ahogamiento es la principal causa de muerte involuntaria en niños entre 1 y 4 años de edad. La presidenta de la CPSC, Ann Marie Buerkle, dice: “Debemos hacer más por proteger a los niños en el agua”.

Nunca deje a un niño solo cuando esté en o cerca del agua.

Instale barreras adecuadas, cubiertas y alarmas en su piscina y spa y alrededor de ellas.

Enseñe a los niños a nadar y aprenda CPR (resucitación cardiopulmonar).

Los ahogamientos también suceden en el hogar.

Nunca deje a un bebé solo, o con hermanos pequeños, en una bañera y siempre tenga al bebé a su alcance. Los niños pueden ahogarse rápida y silenciosamente. Incluso hasta en pequeñas cantidades de agua.

Cierre la tapa del inodoro y compruebe que todos los contenedores con líquidos se vacíen inmediatamente después de usarse.

En el espacio para dormir

Los bebés pasan la mayor parte del tiempo durmiendo. Siga las recomendaciones a continuación para mantenerlos seguros mientras duermen.

Siempre ponga al bebé a dormir bocarriba. Esto ayuda a prevenir se asfixie y reduce el riesgo de la muerte de cuna (conocida también como el Síndrome de Muerte Súbita Infantil, SIDS).

Mantenga las almohadas, mantas, edredones y cojines FUERA de la cuna, el moisés o el corral del bebé.

Use una cuna, un corral y un moisés que cumplan con las normas actuales de la CPSC.

Use un colchón firme y que quede bien ajustado.

Seguridad sobre los cordones

Los cordones pueden presentar un riesgo de estrangulamiento para los niños, tanto si están conectados a persianas o cortinas de ventanas como a lámparas y monitores de bebés.

Mantenga los cordones a una altura elevada y fuera del alcance de los niños.

Use recubrimientos de ventanas, como cortinas y persianas, sin cordones en todas las casas donde vivan niños o que sean visitadas por niños.

No coloque cunas, camas y muebles cerca de las ventanas porque los niños pueden subirse y llegar a los cordones de las persianas de las ventanas.

Recuerde que debe mantener las cunas por lo menos a tres pies de distancia de todos los cordones que el niño pueda alcanzar cuando esté dentro de la cuna.

Cargar al bebé

La CPSC exhorta a los padres de niños menores de cuatro meses, prematuros o de bajo peso al nacer, y de bebés con resfriados y problemas respiratorios que tengan mucho cuidado y consulten a sus pediatras al usar cargadores de tela portabebés (fulares). Si está usando un portabebés:

Asegúrese de que la cara del bebé no esté cubierta y sea visible en todo momento para la persona que lleva el portabebés.

Revise r con frecuencia cómo está el bebé dentro del cargador de tela portabebés; y siempre asegurarse de que nada bloquea su nariz o boca, y que su barbilla está separada de su pecho

Evite amamantar al bebé en el portabebés… Si lo hace, cambie la posición del bebé después de alimentarlo, de manera que la cabeza del bebé esté hacia arriba y su cara no quede contra el portabebés y contra el cuerpo de la madre.

Siempre revise si algún producto de la habitación de su bebé ha sido retirado del mercado, que incluya cualquier producto de segunda mano que pueda tener. Recuerde que su bebé quiere que usted “lo ¡Mantenga Seguro!”

Para marcar el Mes de la Seguridad del Bebé, la CPSC está colaborando con la Juvenile Products Manufacturers Association (JPMA). Su tema este año es “Escoja y Use”, que exhorta a los consumidores a leer y seguir siempre las instrucciones del fabricante y las etiquetas de advertencia.

Visite el Centro de Información de Cunas de la CPSC en SeguridadConsumidor.gov para ver recursos para seguridad al dormir disponibles para los padres.

Vea nuestro video de los 10 Consejos para Mantener Seguro a Su Bebé

También puede visitar la campaña de educación pública Seguro al dormir (Safe to Sleep®) dirigida por el Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Humano del Niño Eunice Kennedy (The Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NICHD) de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y en colaboración con otras organizaciones.

