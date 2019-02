“El Buki” Tuvo Como Invitado Especial Al Reconocido Cantautor Colombiano Jorge Celedón Durante Sus Presentaciones En Quito y Guayaquil

LOS ÁNGELES, CA. El icónico cantautor mexicano, Marco Antonio Solís, arrancó con gran éxito el nuevo tramo de su aclamada gira internacional “Y La Historia Continúa” con tres presentaciones con casa llena en Ecuador. Lago Agrio, Quito y Guayaquil fueron las ciudades que recibieron al reconocido artista, donde más de 42,000 espectadores lo acogieron con aplausos interminables.

Estas presentaciones llenas de amor y romanticismo fueron el marco perfecto para celebrar el día de San Valentín, donde Marco Antonio Solís, considerado como el cantautor más influyente de la música romántica en el mundo, interpretó sus baladas más representativas como: “Si No Te Hubieras Ido”, “Tú Me Vuelves Loco”, “No Puedo Olvidarla”, así como su más reciente sencillo, “Yo Te Necesito”, una nueva versión del tema compuesto por el reconocido artista, que hizo famoso en 1982 cuando lideraba al no menos legendario grupo Los Bukis.

Para agregar romanticismo a las presentaciones de Quito y Guayaquil “El Buki” tuvo al reconocido cantautor de vallenato, Jorge Calcedón como invitado especial. Durante la velada, Calcedón presentó lo mejor de su repertorio que incluye temas como “Qué Bonita Es Esta Vida”, “Olvídala”, “Ay Hombre”, “Esta Vida”, además subió al escenario para interpretar el tema de “Y Ahora Te Vas”, el icónico tema compuesto por “El Poeta del Siglo” que en el 2013 fue grabado por el cantautor colombiano junto a Solīs.

Para continuar este recorrido, este fin de semana el artista viajará a Argentina para realizar dos presentaciones en las ciudades de Santa Fe y Mendoza, asimismo el miércoles 27 de febrero llegará a Chile para su gran presentación en el reconocido Festival de la Canción Viña del Mar, y regresará a Argentina para una presentación en Buenos Aires el sábado 2 de marzo en la Arena Parque Roca.

“El Buki” continuará con esta aclamada gira a través del continente para conectar con su público con presentaciones en los recintos más reconocidos del continente, que incluyen tres magnos conciertos durante el mes de marzo en México. El Foro Sol de la Ciudad de México, la Arena Monterrey, el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, serán los escenarios donde grandes amigos y colegas que participaron en su álbum tributo ‘Todos Somos MÁS’ se unirán al legendario cantautor para dar un espectáculo sin precedentes, por otra parte el próximo mes de octubre los fanáticos de la ciudad de Los Ángeles podrán disfrutar de este gran concierto en icónico Hollywood Bowl.

Además, cabe mencionar que el Marco Antonio Solís se encuentra como finalista en los Premios Billboad de la Música Latina en la categoría Artista “Latin Pop” del Año, Solista. Dicha premiación se llevará a cabo el próximo 25 de abril en la ciudad de Las Vegas, NV y será transmitida en vivo por Telemundo.

Nuevas Fechas de la Gira “Y La Historia Continúa”:

2019

Febrero 23 –Autódromo Ciudad de Rafaela – Santa Fe, Argentina

Febrero 24 – Estadio Cubierto Aconcagua Arena – Mendoza, Argentina

Febrero 27 – F. Internacional de la Canción Viña del Mar 2019- – Viña del Mar, Chile

Marzo 02– Arena Parque Roca – Buenos Aires, Argentina

Marzo 22– Foro Sol – CDMX, México

Marzo 23 – Estadio 3 de Marzo UAG – Guadalajara, Jal, MX

Marzo 29 – El Domo – San Luis Potosí, México

Marzo 30– Estadio Universitario de Monterrey – Monterrey, N.L MX

Marzo 31 – Allstate Arena – Chicago, IL

Abril 06 – Estadio Nacional – San José, Costa Rica

Abril 09 – Centro de Convenciones Amador – CD. De Panamá, PAN

Abril 12 – H-E-B Center – Austin, TX

Abril 13 – Don Haskins – El Paso, TX

Mayo 3 – Estadio Centenario – Cuernavaca, Morelos, MX

Mayo 4 – Forum Mundo Imperial – Acapulco, Guerrero , MX

Mayo 10 – Plaza Calafia – Mexicali, BC, MX

Mayo 11 – Anfiteatro del Valle (Valle de Gpe) – Ensenada, BC, MX

Mayo 17– Velaría de la Feria – León, Guanajuato MX

Mayo 18– Monumental Plaza de Toros de Santa María – Querétaro, QRO, MX

Mayo 25 –Velaria de la Feria-– Durango, DGO, MX

Agosto 16 – Agganis Arena – Boston, MA

Agosto 17 – Madison Square Garden – New York, NY

Agosto 23 – Greensboro Coliseum – Greensboro, NC

Agosto 24 – Infinite Energy Arena – Atlanta, GA

Agosto 31 – AmericanAirlines Arena – Miami, FL

Septiembre 1 – Amway Center – Orlando, FL

Septiembre 13 – Mandalay Bay – Las Vegas, NV

Septiembre 20 – Maverick Center – Salt Lake City, UT

Septiembre 21 – Pepsi Center – Denver, CO

Septiembre 27 – Town Toyota Center – Wenatchee, WA

Septiembre 28 – Toyota Center – Kennewick, WA

Octubre 4 – Hollywood Bowl – Los Ángeles, CA

Octubre 11 – Smart Financial Centre – Houston, TX

Octubre 13 – American Airlines Center – Dallas, TX

Octubre 18 – State Farm Arena – Hidalgo, TX

2020

Abril 24- Xcel Energy Arena – St. Paul, MN