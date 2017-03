Marlen Esparza Boxeadora Professional y la primera mujer contratada para formar parte de la gran familia Boxística de Golden Boy Promotions, a partir de firmar contrato el 15 de Diciembre del año 2016. Su debut profesional el día jueves, 23 de Marzo del 2017 en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio California marco el principio de su trayectoria profesional.

Photo/Facebook Official

Dentro de una victoria relativamente fácil, Marlen contra Rachel Sazoff, se disputaban a cuatro rounds la pelea con que arrancara la nueva temporada en la serie boxística de ESPN, Marlen llego confiada a la contienda y el respaldo de los fans se daba a notar en las tribunas dándole motivación, la contrincante se dedicó a abrazar y empujar, lo cual dio cierto grado de dificultad a un encuentro en el cual Marlen no pudo demostrar sus habilidades y velocidad, Marlen no brillo en el cuadrilátero como se esperaba, al final de la contienda, la frustración de Marlen se denotaba y se encontraba molesta de no haber logrado el Knockout , y dar mayor satisfacción al público que asistió al evento y los que estuvieron pendientes dentro de las redes sociales

Photo: Hugo Acosta Photographer Journalist /Miniondas/FarandulaUSA

Marlen es Mexicoamericana de padre sinaloense y madre nacida en Ciudad Juárez, actualmente reside en la ciudad de Houston Texas, a sus 27 años de edad, Marlen está dentro de la categoría de peso mosca con 112 libras y 5.3 fts de altura, como dato particular Marlen es la primer mujer americana que califica dentro de la categoría de box en los juegos olímpicos, logrando medalla de bronce en las olimpiadas de Londres en el año 2012.

Photo/Facebook Official

Las ovaciones del público dentro del Fantasy Springs Resort Casino fueron bien recibidas por estas dos boxeadoras, el triunfo se lo llevó Marlen Esparza quien manifestó que le gustaría el tener más actividad dentro del ring este 2017. Y poder proyectar aún más el boxeo femenil para que las compañías televisivas muestren más combates femeninos de boxeo, ella busca mantenerse activa y buscar que se transmitan más encuentros femeniles en televisión nacional, en un futuro encontrarse en shows de pay per view. (Pago por evento)

Jbarona/miniondas/farndulaUSA