CHICAGO, 12 de junio de 2018 — Anoche, Poetry Foundation nombró a Martín Espada ganador de la edición 2018 del Premio Ruth Lilly a la Poesía, reconocimiento que rinde homenaje a un poeta estadounidense vivo por una trayectoria vital extraordinaria. Martín Espada recibió el premio por su aportación a la poesía, convirtiéndose en el primer poeta latino en recibir este galardón desde su creación en 1986.

El Premio Ruth Lilly a la Poesía se entrega año tras año a un poeta estadounidense vivo cuyos logros a lo largo de la vida ameritan un reconocimiento particular. Se trata de uno de los galardones más prestigiados para los poetas estadounidenses y, con un monto de $100,000, constituye uno de los reconocimientos literarios más generosos del país. El premio cuenta con el patrocinio y la gestión de Poetry Foundation, organización que edita la revista Poetry.

“La vida y la obra de Martín Espada narran la real y efectiva historia de los Estados Unidos, donde la importancia de la poesía y los derechos humanos van de la mano”, dijo Don Share, editor de la revista Poetry. “Defensor de los derechos de los inquilinos antes de convertirse en celebrado y homenajeado poeta, las pasiones de Espada son tan inapelables y pertinentes como sus precisiones, ambas hoy más oportunas que nunca”.

Espada nació en Brooklyn, Nueva York, en 1957. Es licenciado en historia por la Universidad de Wisconsin–Madison y doctor en derecho por la Universidad del Nordeste. Como abogado, fue supervisor de Su Clínica Legal, programa de servicios jurídicos para inquilinos hispanohablantes de bajos ingresos en Chelsea, Massachusetts, en las afueras de Boston. Como poeta, ensayista, editor y traductor, se ha dedicado a trabajar por la justicia social, luchar por los derechos de las comunidades latinas y demandar la recuperación de la memoria. Su mayor influencia ha sido su padre, Frank Espada, organizador comunitario, activista por los derechos civiles y fotógrafo documental creador del Proyecto Documental de la Diáspora Puertorriqueña.

“Recibir un reconocimiento a la obra de toda una vida como el Premio Ruth Lilly es un gran honor que llama a la reflexión: pienso en mi padre, artista y activista, muerto hace cuatro años; en Jack Agüeros, el primer poeta que conocí; en los días que pasé sentado afuera de los tribunales, garabateando poemas en las hojas amarillas de mi block de notas; en quienes figuran en mis poemas, ‘los incontables héroes desconocidos iguales a los mayores héroes conocidos’ de Whitman”.

La antología más reciente de Espada lleva el sello Norton y se titula Vivas to Those Who Have Failed (2016). Otros poemarios de su autoría son The Trouble Ball (2011), The Republic of Poetry (2006), Alabanza (2003), A Mayan Astronomer in Hell’s Kitchen (2000), Imagine the Angels of Bread (1996) y Rebellion is the Circle of a Lover’s Hands (1990). Ha sido galardonado con el Premio Shelley Memorial, el Premio Robert Creeley, el Premio Nacional a la Literatura del Centro Cultural Hispano, la Beca PEN/Revson y la Beca Guggenheim. The Republic of Poetry fue finalista de los Premios Pulitzer. El poema que da título a su colección Alabanza, inspirado en el 11S, forma parte de numerosas antologías y ha sido objeto de diversas representaciones. Se han publicado antologías de Espada en Puerto Rico, España, Chile, Francia, Alemania, Inglaterra y Turquía. Su libro de ensayos, Zapata’s Disciple (1998), estuvo prohibido en Tucson como parte de un programa de estudios México-Estados Unidos proscrito por el estado de Arizona y ha sido nuevamente editado por Northwestern University Press. Espada es profesor de inglés en la Universidad de Massachusetts Amherst. El sitio web de Poetry Foundation recoge una selección de poemas de Espada.

Durante el acto también se rindió homenaje a la autora Liesl Olson, ganadora de la edición 2018 del Premio a la Crítica por su libro más reciente: Chicago Renaissance: Literature and Art in the Midwest Metropolis (Yale, 2017).

Olson es directora de Estudios de Chicago en la Biblioteca Newberry y autora de Modernism and the Ordinary (Oxford University Press, 2009). Ha sido becaria del Fondo Nacional para las Humanidades y la Biblioteca Newberry, donde además dirigió el Centro Scholl de Historia y Cultura Estadounidenses. Actualmente es becaria del Consejo Estadounidense de Sociedades Letradas y es académica residente de la Biblioteca Newberry. Fue catedrática de la Universidad de Chicago en calidad de Becaria Harper-Schmidt de la División de Humanidades de 2004 a 2009. Cursó la licenciatura en la Universidad de Stanford y el doctorado en la Universidad de Columbia.

