DALLAS, 30 de octubre, 2017 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ — El abuso digital en las relaciones de pareja surge como una epidemia entre la juventud y la necesidad de educar e intervenir es cada vez mayor. Mary Kay ha publicado hoy más datos de su octava encuesta anual La verdad sobre el abuso, según los cuales el 89% de los jóvenes afirma saber con seguridad lo que es una relación sana, y sin embargo el 68% ha sufrido abuso digital en sus relaciones de pareja. Mientras los jóvenes transitan el complejo escenario actual de las relaciones de pareja por las redes sociales, la nueva encuesta arroja luz sobre diversas carencias en materia de recursos y educación.

“Los resultados de la encuesta de este año, La verdad sobre el abuso, indican que el conocimiento es fundamental para que los jóvenes puedan afrontar el abuso digital en las relaciones de pareja”, señaló Kirsten Gappelberg, directora de Responsabilidad Social y Sostenibilidad Corporativa de Mary Kay Inc. “Nuestra larga trayectoria como líderes corporativos en la lucha contra la violencia doméstica nos impulsa a buscar maneras de educar a los jóvenes, porque creemos que todos merecemos tener relaciones sanas, tanto en la vida real como en la digital”.

La encuesta reveló resultados sorprendentes sobre una epidemia que no se denuncia tanto pese a lo extendida que está:

Más educación : El 82% de los jóvenes necesita más información para poder hablar con sus amigos del abuso digital.

: El 82% de los jóvenes necesita más información para poder hablar con sus amigos del abuso digital. Buscar la ayuda adecuada : los expertos coinciden en que hacer frente al abusador puede poner en peligro a la víctima, sin embargo, casi 1 de cada 4 jóvenes (22%) cree que hablar con la pareja de su amigo/a es una manera eficaz de intervenir.

: los expertos coinciden en que hacer frente al abusador puede poner en peligro a la víctima, sin embargo, casi 1 de cada 4 jóvenes (22%) cree que hablar con la pareja de su amigo/a es una manera eficaz de intervenir. Influencia social : El 42% señala que sus fuentes de aprendizaje para entender de lo que es una relación sana son los programas de entretenimiento y los medios de información.

: El 42% señala que sus fuentes de aprendizaje para entender de lo que es una relación sana son los programas de entretenimiento y los medios de información. Intervención: El 95% afirma estar dispuesto a intervenir si un/a amigo/a estuviera sufriendo abuso digital en su relación.

La gran mayoría de jóvenes declara tener deseos de ayudar, sin embargo, dudan con mucha frecuencia. Las principales razones son:

Les preocupa la posibilidad de estar reaccionando exageradamente (37%)

(37%) No sabrían qué decir (29%)

(29%) Temen perjudicar su relación de amistad (28%)

(28%) No quieren herir los sentimientos de sus amigos, ni avergonzarlos (27%)

“Aunque trabajamos incansablemente todos los días para proporcionar a los adolescentes y jóvenes herramientas y recursos para reconocer el abuso entre parejas, los resultados de la encuesta de Mary Kay confirman que los jóvenes necesitan más educación para sentirse seguros la hora de intervenir o recibir la ayuda adecuada “, dijo Katie Ray-Jones, CEO de la National Domestic Violence Hotline. “A medida que la tecnología evoluciona, también lo deben hacer los defensores de la violencia doméstica en nuestros esfuerzos de prevención y educación”.

El informe de 2017 forma parte de la campaña de Mary Kay Don’t Look Away cuyo objetivo es educar al público para que reconozca a tiempo las señales de una relación abusiva, qué medidas tomar y cómo concienciarlo de la necesidad de recurrir a servicios de apoyo. En asociación con Wakefield Research, 1.000 jóvenes de todo el país, de edades comprendidas entre los 13 y los 24 años, participaron en la encuesta como representación de la población joven de Estados Unidos. Mary Kay es el patrocinador principal del primer servicio de mensajes de texto para recibir ayuda operado por loveisrespect. Con tan sólo enviar el mensaje de texto “loveis” al 22522, adolescentes pueden comunicarse de manera segura y confidencial con un experto capacitado que les ofrece apoyo, consejos y recomendaciones para sus propias relaciones o las de sus amistades. Hasta la fecha, Mary Kay Inc. y la Mary Kay Foundation℠han destinado 57 millones de dólares a programas de prevención y sensibilización de la violencia doméstica para ponerle fin al ciclo del abuso.

