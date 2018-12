Los Angeles, CA (3 de diciembre, 2018) — El reconocido cantante puertorriqueño, Michael Stuart, quien continúa celebrando sus 20 años de carrera musical, lanza hoy su tercer corte “Me Enamoré” de la mano de Talento Uno Music y Kee Records. Michael Stuart regresa con este tema de amor movido y divertido, para demostrar que no todo son penas cuando se trata de historias románticas.



Tras “Yo Soy Nueva York”, un sencillo enfocado en su vida y sus raíces, Stuart decide cambiar de rumbo y cantarle ahora al sentimiento que mueve el mundo cada día: el amor. “Me Enamoré” es el tema perfecto para compartir con la persona amada, o con la que todavía estás por conquistar. “Mi corazón ya decidió, llego el momento de latir por ti, no hay vuelta atrás ya comenzó, navegará en un mar de sentimientos” dice la letra, a ritmo de salsa contagioso que nos hará gozar, bailar y enamorarnos todavía más del amor. Para aquellos que prefieren sonidos más atrevidos, Michael ofrece a la vez una versión de esta misma producción en remix tropical urbano.



Cabe recalcar que su anterior sencillo (“Yo Soy Nueva York”) fue otro gran éxito para este artista nacido en la gran manzana y criado en Arecibo, Puerto Rico. Este tema que celebra su ciudad y su cultura “nuyorican” fue producido por el mismo Michael Stuart bajo la direccioón de Kee Records Inc. con el productor ejecutivo Hugo Johnson y grabado en el estudio Good Vibrations Sound, donde ha producido grandes y legendarios éxitos de salsa en el pasado.



Michael Stuart sigue celebrando sus 20 años de carrera, y planeando nuevas sorpresas, para continuar poniendo a todos sus fans y a los amantes de los ritmos tropicales a bailar y a soñar.

“ME ENAMORÉ”:

https://ffm.to/meenamore