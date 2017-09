P– Tía Lechis ¿Por qué mis papás no me entienden? Nada de lo que hago les gusta, son tan cerrados y me da flojera hablar con ellos. Vivo con mi papá pero estoy pensando irme de la casa. Tengo 18 años y acabo de entrar al College. Tu carta no tiene firma pero en realidad está firmada prácticamente por todos los jóvenes de tu edad.

¿Qué hago?

C-Mi querido o querida incomprendida, tienes que recordar que los pasos que des ahora pueden marcar el resto de tu vida. Yo te diría prepárate, busca información y apoyo en asociaciones, o en adultos que veas que son estables y te hablen con la verdad, no lo que tu quieres oír, que es lo que también te dirán tus amigos. Serénate y ve que en este momento no hay mejor lugar ni quien te apoye más que en tu casa ¡Abre los ojos, que tus emociones no te cieguen!