Que terrible impotencia siento y no se como manejar las cosas. La primera vez lo deje pasar, pero con el tiempo me di cuenta de que para mi hijo Fernando ya era algo regular. Cuando lo enfrenté y le dije que ya sabia que tomaba dinero de mi cartera…el simplemente lo negó. ¿Qué hago? Si yo le doy lo que él necesita, no tenemos dinero de más pero sus necesidades están cubiertas. ¿Por qué, por qué lo hace? No logro entenderlo y luego por qué me miente si ya le di detalles de la cantidad de veces que lo he visto y he sido prudente a ver si el reacciona y nada por eso lo senté y le dije que ya sabia lo que estaba haciendo y traté de hablar con él pero no se puede, porque él sólo dice que no es cierto y que no es cierto. No es mucho dinero, a veces 5 dólares a veces 10, a veces unos cuantos de billetes de a dólar, por eso no es muy notorio pero cuando es frecuente ya se nota.

Tía Lechis la cosa es que no se como manejarlo y no le quiero decir a mi esposa porque es muy preocupona y no quiero que esto se haga más grande en la familia. Mi hijo me deja con las manos atadas porque ni siquiera acepta lo que está pasando.

Mi querido Saúl, que bueno que decidiste enfrentar las cosas, entiendo lo difícil que es para ti este tema especialmente porque me dices que nunca has tenido problemas con el y siempre se ha mostrado muy maduro para sus 16 años. Sin embargo, es evidente que algo está pasando con tu hijo y como tu dices pareciera que quizá no es algo muy grave pero hay que anticiparse a que esto pueda creer. Una opción puede ser que sea cleptómano, es decir que no necesita las cosas o el dinero pero siente una necesidad irresistible de tenerlas y las toma porque sienten placer durante el robo, aunque después se sienta muy culpable con vergüenza o con remordimientos. Observa si aparte del dinero faltan otras cosas en la casa o si entre sus cosas es notorio que tiene muchas cosas nuevas, que no podría obtener ni aun con el dinero que te está tomando, y que con frecuencia se nota que ni siquiera las ha usado.

Es muy importante que sepas que esta es una enfermedad siquiátrica y está muy relacionada a la ansiedad, trastornos de alimentación y abuso de drogas o alcohol. Si sospechas que pueda ser esto, definitivamente si es necesario llevar a tu hijo con un médico y tratar el problema, y por eso es importante que hables con tu esposa y analice la situación juntos. Sino es por ahí el camino, de todas maneras es evidente que tu hijo tiene problemas y habrá que descubrir que es lo que lo está llevando a actuar diferente de cómo lo había venido haciendo hasta ahora.

¿Tienes alguna opinión? ¡Sabes de algún caso así, compártelo! latialechis@miniondas.com

Receta de Hoy

Helado casero de yogur y fresa

1 litro de helado de vainilla, ½ taza de galletas de vainilla y 1 ½ taza de fresas trituradas. Se mezcla el yogurt con las galletas, se llena medio vaso o molde y se mete a congelar por media hora. Se sacan y se le agregan las fresas y se lleva al conge por otra media hora más. Se saca y se coloca otra parte de yogurt, un palito y otra vez al conge por otros 30 minutos o hasta que se vaya a servir. ¡Esto sirve para refrescar y hacer sentir mejor a cualquiera!