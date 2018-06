Esta producción, se transmitirá a las 7:00pm (este) por MegaTV Canal 22, en el sur de la Florida

“La Guerrera” vendida por el tráfico, rescatada por el amor

MIAMI, 4 de junio de 2018 — Para reforzar su presencia en el mercado hispano, MegaTV cadena televisiva propiedad de Spanish Broadcasting System, Inc. (the “Company” or “SBS”) (OTCQB: SBSAA) presenta la emocionante historia “La Guerrera”, la cual se estrenará desde el lunes 4 de junio a las 7:00 p.m. hora del este en MegaTV exclusivamente en Miami Florida, Canal 22. La trama aborda la cruda realidad del tráfico humano a través de su protagonista, Morena, una mujer que tras una ruptura sentimental con su pareja, Teo, acepta un trabajo en el extranjero y cae presa de una red de tráfico humano.

Escrita por Gloria Pérez (El Clon) y protagonizada por los actores brasileños Nanda Costa, Rodrigo Lombardi y Claudia Raia, “La Guerrera” cuenta la historia de Morena, una mujer fuerte y humilde que, en busca de un futuro mejor, acepta una oferta de trabajo en el extranjero. Ella, junto a otras víctimas, es forzada a trabajar en un club nocturno donde la mantienen prisionera, amenazándola con lastimar a su familia.

“La Guerrera’ es el tipo de telenovelas que va con la misión de MegaTV de ofrecer al público latino de los Estados Unidos programación de alta calidad, historias innovadoras y temas relevantes a sus vidas cotidiana”, explicó José R. Pérez, Vicepresidente de Programación y Producción de MegaTV.

Producida por GloboTV y rodada en Brasil y Turquía, “La Guerrera” cuenta con 179 capítulos en los que la explotación sexual y el tráfico de personas constituyen el telón de fondo.

Morena

Actriz: Nanda Costa

Moza del Alemão, llena de vida y de personalidad. Habiendo sido madre a los 14 años, maduró temprano. Es novia de Teo (Rodrigo Lombardi), capitán de la caballería que participa de la pacificación del Alemão. En el anhelo de conquistar una vida mejor para su familia, se torna víctima del tráfico de personas.

Actriz: Giovanna Antonelli

Comisaria de policía, determinada, honesta, elegante y bien humorada. Sigue el rastro de la organización criminal, principalmente después de pasar en el concurso para la Policía Federal. Lucha contra la compulsión del consumismo y está siempre en guerra con su ex marido Stenio (Alexandre Nero), que suele soltar a los sospechosos que ella arresta.

Actor: Rodrigo Lombardi

Capitán de la caballería. Honesto, audaz, simple, leal, ético. Tiene una relación muy especial con los caballos, comprendiendo sus sentimientos. Es impulsivo, seductor y afectuoso. Es novio de Érica (Flávia Alessandra), pero se enamora de Morena (Nanda Costa).

Actriz: Claudia Raia

Una mujer bonita, sofisticada, con estilo, inteligente, ágil, de apariencia confiable y por sobre cualquier sospecha. Se presenta como agente de talentos artísticos con contactos preciosos en el mundo de la moda y del show business. En función de esas actividades, suele pasar largas temporadas fuera de Brasil. Ese es el retrato oficial. Lo que queda en la sombra es la actividad de agente para tráfico de personas.

Actriz: Totia Meireles

Brazo derecho de Livia (Cláudia Raia) en la selección de niñas para el tráfico. Es aquel tipo de persona demasiado buena, que siempre tiene un elogio, una palabra dulce para quien encuentra.

Con motivo del estreno de esta telenovela MegaTV en sus programas estelares emitirá las próximas semanas diversos reportajes especiales, que se enfocarán en familias hispanas que han sido víctimas de esta problemática social.

Con motivo del estreno de esta telenovela MegaTV en sus programas estelares emitirá las próximas semanas diversos reportajes especiales, que se enfocarán en familias hispanas que han sido víctimas de esta problemática social.

