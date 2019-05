Miami, Fl. 22 de mayo de 2019. – Con más de 10 años en el género, ‘La Mamá del Rap’ como es reconocida Melymel en República Dominicana, causa sensación con su estilo único y logra consolidarse en la industria.

Su liderazgo en el género ha hecho que sea la artista invitada a conciertos junto a prestigiosos exponentes internacionales del rap y del hip-hop. Melymel acumula más de 26 MILLONES de vistas en su canal de Youtube y más de 50 MILLONES de reproducciones en las plataformas digitales a nivel mundial.

Recientemente, Melymel realizó un ‘junte’ femenino de alto voltaje en el sencillo «Se Te Apagó La Luz» con Ivy Queen, en el que demuestran todo su apoyo al empoderamiento femenino. Con este video musical, al lado de ‘La Caballota’ llegan a casi dos millones de vistas en YouTube.

«Interpretar un tema al lado de uno de mis ídolos es un logro en mi carrera. Me siento identificada con Ivy, ya que muchas cosas que ella vivió en el género por ser mujer yo las he vivido y me he salido con cicatrices, pero más fuerte que nunca»- expresó Melymel.

Melymel está firmada con el sello musical ‘Empire’ con el que grabó su tercer álbum llamado «Dragon Queen» y con el que ha lanzado los sencillos «No One» feat. Mozart La Para y «Cuando Salimos» con los que suma mas de 3 millones de reproducciones en la plataforma Youtube.

Con su sencillo «IDGAF», a principios de año, ganó el reconocimiento como ‘Mejor Video Musical’ en los Premios Soberano de la República Dominicana de 2019.