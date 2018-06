Especial Miniondas

¡FELIZ DIA DEL PADRE, HAPPY FATHER’S DAY!

Brindamos por todos ustedes que guían, enseñan, comparten y aman a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus hermanos y a sus amigos…

“Querido viejo, papi, dadi, ¡feliz día del padre!, ¡happy father’s day!

Como sea que lo llames él ha hecho mucho por ti a través de tu vida. Muchos tienen la suerte de tener a su padre consigo, de haberlo conocido y de que cuidara de ustedes. De que los amara o eduque. Esté vivo, muerto o ausente.

Es posible que seas de los pocos (o de los muchos) que ni siquiera conoció a su padre, que seas de los que llaman ‘padre’ a otro hombre, o que no sepas quién fue tu padre… “pero piensa que la mitad del mundo existe para ti por él”, le dijo un vez a Facundo Cabral su madre.

Teníamos todo el tiempo para ser lo que eramos y todo el tiempo para dejar de serlo. No teníamos límites, pues no teníamos ambiciones, eramos infinitos. Para qué fuimos lo que fuimos, para ser lo que somos.

Facundo Cabral -el célebre cantor de protesta, folclor y poesía, fue uno de ellos. Un día antes de su nacimiento, su padre se fue del hogar. Su padre lo abandonó a él y a sus hermanos junto a su madre, Facundo lo cuenta:

“Mi padre un día de tarde se fue. Un día en el camino de la vida, casi medio siglo después, a los 46 años de edad dí con mi padre.”

“Me fue a ver y yo lo reconocí enseguida. Mi madre me había dicho: «Vos, que caminás mucho, algún día te lo vas a cruzar». Nos dimos un gran abrazo, me invitó a su casa. Lloré en su biblioteca. En un momento me dejó solo y vi que él leía lo que yo había leído. Nunca le pregunté nada, ni a qué se dedicaba ni por qué nos había dejado, nunca hablamos nada porque no es de caballeros.”

“Mi madre me había dicho: «Cuando lo encuentres, no cometas el error de juzgarlo. Ese hombre es el hombre que más amó, más ama y más amará tu madre. Dále un abrazo y las gracias porque por él estás en este mundo.”

Fuente: Reflexiones de Facundo Cabral

Imagen: Pixabay / Edición Miniondas Magazine