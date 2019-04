La conductora y productora argentina Natalia Denegri no para.

Aún no llegamos a mitad del 2019 y ya tiene una agenda llena de proyectos.

Uno de los más cercanos es el estreno de un documental realizado por su productora Trinitus Productions sobre la crisis humanitaria que vive La Guajira, el departamento que se encuentra al norte de Colombia y una de las zonas más pobres de ese país. Esto se debe, básicamente, a la escasez de agua potable y a la pobreza de sus habitantes.

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=HveycpTZOX0



Se suman los factores climáticos típicos de una región desértica y la falta de obras que permitan llevar recursos naturales a esa región.

Esta realidad no es ajena para Denegri, quien se acercó para ver cómo podía colaborar.

Así es como llegó junto con un grupo de ayuda humanitaria.

Codo a codo con Hasbro Toys y la Fundación Proyecto Guajira llevó comida, agua y remedios para los chicos que viven allí, muchos de los cuales mueren de desnutrición.

Asimismo, proyectan construir las primeras escuelas para los niños de la zona.

Tiempo después, Natalia decidió documentar esa experiencia y así surgió Inocentes, el último documental de su productora Trinitus Productions, que muestra relatos en primera persona de integrantes de las comunidades indígenas Wayuú.

Colaboraron además Chontaduro Films, de la Hassenfeld Family Foundation y Humberto Dorado en el guión.

En mis anteriores producciones pensé que había vivido lo peor. Pero esta me impactó mucho más. Ver a niños abandonados a su suerte, familias enteras con hambre fue muy fuerte. Me gusta ayudar, lo hago también con 15 merenderos de Escobar y con la fundación Argentina Ayuda de Mónica Gigli en el Impenetrable chaqueño desde Corazones Guerreros, mi programa de Miami. El objetivo es visibilizar esto que pasa para que no permanezca oculto. Y fundamentalmente colaborar porque los chicos, que son el futuro, lo necesitan”, dijo Denegri –muy conmovida- a su regreso de Colombia.

Recordemos que además de Inocentes, Denegri y Trinitus Productions realizaron otros documentales haciendo foco en problemáticas de otros países.

Ejemplo de ello son “Dreams, Interrupted” (Sueños, Interrumpidos), sobre los niños en Siria o “Venezuela: la verdad”, entre otros que le valieron nada menos que 7 premios Suncoast Emmy.