Como parte de la tradicional celebración de Día de Muertos en Los Ángeles, Netflix le dio a los fans de sus series la oportunidad de honrar a sus amados personajes que “fallecieron” en los últimos años.

Los Angeles, California – Desde hace 18 años, Hollywood Forever – uno de los cementerios más antiguos de Los Ángeles, lugar de descanso para celebridades del mundo cultural y de la industria del entretenimiento – ha sido anfitrión de una famosa y genuina celebración de Día de Muertos para honrar a estas icónicas figuras.

Esta año, junto con las bendiciones aztecas tradicionales, las interpretaciones musicales de renombrados artistas mexicanos y la exhibición de arte en el Mausoleo, curada por Luis Villanueva, Netflix creó cinco altares auténticos para celebrar a sus amados personajes que han fallecido de las series originales.

Los asistentes al evento se formaron en Hollywood Forever para despedir a la inteligente y encantadora Poussey de (Orange is the New Black) a la ambiciosa periodista, Zoe Barnes (House of Cards), el controversial presidente, Diego Nava de (Ingobernable), el fundador de los Cuervos, Salvador Iglesias Sr. (Club de Cuervos), y la adorable mejor amiga, Barb, (Stranger Things).

Los fanáticos de la televisión han demostrado una verdadera pasión por sus series favoritas, creando vínculos emocionales con los personajes que aman; por lo cual es difícil decirles adiós cuando mueren. Sin embargo, hay buenas noticias: tus personajes favoritas realmente nunca mueren en Netflix, porque puedes visitarlos cuando quieras, donde sea y revivir tus momentos favoritos.