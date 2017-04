18th ANNUAL NEWPORT BEACH FILM FESTIVAL TO SHOWCASE EXCLUSIVE SCREENING OF MEXICAN CINEMA



El Festival proyectará el estreno de la costa oeste de la película mexicana, ‘The Empty Box’, Seguido por una celebración de gala de cine latino, comida y cultura, es el evento del año y no te lo puedes perder, la admisión a la película mexicana y la fiesta posterior es de $ 45.00. si solo asistes a la celebración después de la proyección, $ 25.00

Para boletos e información, visite: www.NewportBeachFilmFest.com



El miércoles 26 de abril de 2017, el Festival de Cine de Newport Beach presentará su 18ª Exposición Mexicana anual, una celebración nocturna del cine y la cultura mexicana. The Spotlight proyectará el estreno de la Costa Oeste de la película Mexicana The Empty Box (La Caja Vacia) en Newport Beach, California

Photo Credit, courtesy of Cinema Scope

La Caja Vacía cuenta la lucha de una joven que vive en Ciudad de México, quien recibe una llamada informándole que su padre Toussaint, inmigrante ilegal haitiano, está enfermo. No lo ha visto en años, y no sabe por qué la están llamando. Cuando finalmente llega al hospital y descubre que su padre sufre de demencia vascular, se encuentra con la tarea de cuidar a un hombre que es más extraño que un padre para ella. La Caja Vacía es dirigida por Claudia Sainte-Luce y protagonizada por Claudia Sainte-Luce, Jimmy Jean-Louis, Pablo Sigal y Monica La Presle-Santana.

“El Festival está excepcionalmente orgulloso de mostrar un cine mexicano tan fuerte”, dijo Gregg Schwenk, CEO del Newport Beach Film Festival. “La Caja Vacía es una historia de dificultades familiares, deber personal y perdón.

The Mexican Spotlight film se proyectará a las 8:00 pm el miércoles, 26 de abril de 2016 en Edwards Big Newport (300 Newport Center Drive in Newport Beach, CA 92660) La celebración posterior a la selección tendrá lugar a las 10:00 pm en la Via Lido Plaza (3459 Via Lido, Newport Beach, CA 92663) La velada incluirá varios de los mejores restaurantes del Condado de Orange que sirven degustaciones exclusivas, varios DJs, entretenimiento en vivo y un bar organizado por Tito’s Handmade Vodka.

El Festival de Cine de Newport Beach Festival Mexicano es presentado por el Consulado de México en Santa Ana y apoyado por Via Lido Plaza, OC Weekly, Para Todos, Orange County Hispanic Chamber of Commerce, ProMéxico and Mexico Tourism.

La admisión a la película mexicana Spotlight y la fiesta posterior es de $ 45.00.

Después la fiesta posterior $ 25.00 /

Para boletos e información, visite: www.NewportBeachFilmFest.com

Celebrado como uno de los principales festivales de cine en los Estados Unidos, el Newport Beach Film Festival se ha convertido en un prestigioso evento multicultural, atrayendo a más de 55,000 asistentes al sur de California. Comprometido a iluminar al público con un programa internacional de cine de primera clase, un foro para la comprensión cultural y enriquecer las oportunidades educativas, el Festival se centra en mostrar una colección fresca y diversa de películas de estudio e independientes de todo el mundo. Ubicado a lo largo de la prístina costa del Condado de Orange, el Festival de Cine de Newport Beach ofrece a los asistentes un entorno óptimo para experimentar cine en su mejor momento. Con su acción llena de proyecciones de películas, galas de alfombra roja, focos internacionales, recepciones nocturnas, conversaciones convincentes con cineastas, desfiles de moda, actuaciones musicales y seminarios de la industria, el Festival de Cine de Newport Beach ha ganado reconocimiento rápidamente entre los cineastas y audiencias de todo el mundo. El 18 º Festival de Cine de Newport Beach se celebrará del 20 al 27 de abril de 2017 y proyectará más de 350 películas de todo el mundo. Www.NewportBeachFilmFest.com

JBarona/FarandulaUSA/Miniondas