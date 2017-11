Desde las 5pm de ayer, los consumidores de Amazon podrán ahorrar en dispositivos, juguetes, electrónicos, moda, belleza, artículos para el hogar, hogar inteligente, video juegos, libros, TV, películas, mascotas, electrodomésticos, artículos deportivos y más en amazon.com/cybermonday<http://www.amazon.com/cybermonday>.

En el Lunes Cibernetico del año pasado, los clientes de Amazon ordenaron más de 64 millones de artículos a nivel mundial – una cantidad fuera de serie de 740 artículos por segundo, ¡y los clientes a nivel mundial compraron aproximadamente 36 juguetes por segundo a través de dispositivos móviles únicamente!

Además, para los consumidores que desean compras en español, Amazon ya te da la opción de navegar y realizar compras en españolen Amazon.com o a través de la Amazon App.

A continuación encontrarás más información sobre –

· Ofertas increíbles de Lunes Cibernetico! A partir de mañana, los clientes también podrán descubrir nuevas ofertas diarias durante la semana de ofertas de Lunes Cibernetico (Cyber Monday Deals Week), y podrán continuar eligiendo de entre más de cien millones de artículos elegibles para envío gratis todos los días.

· Compra por voz para acceso temprano a ofertas: Consumidores que compran por voz con Alexa tendrán un periodo exclusivo de compras, horas antes del público general, con acceso a algunas de las mejores ofertas empezando a las 5pm hora pacífica ayer, 26 de noviembre. Disponible en al Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot y Amazon Tap, además de dispositivos como el nuevo Amazon Fire TV, Fire HD 10 Tablet, Echo Show y el que pronto será lanzado, Echo Spot – es tan fácil como preguntarle a Alexa.

· Dispositivos Amazon + Whole Foods: Los clientes también pueden comprar dispositivos Amazon, aprovechar ofertas de Lunes Cibernetico, y más, en más de 100 tiendas Whole Foods Market. Además, tiendas Amazon Pop-Up con personal en tiendas Whole Foods Market en Chicago (Ill.), Rochester Hills (Mich.), Davie (Fla.), Pasadena (Calif.), y Denver (Colo.) les permiten a los clientes a probar dispositivos en la tienda y conocer más acerca de servicios como Prime y contenido único en Prime Video.