MIAMI – 22 de marzo de 2018 – Noticias Telemundo anunció “Never Again”, su cobertura multiplataforma en vivo de costa a costa de la “Marcha por nuestras vidas” a nivel nacional este sábado, 24 de marzo a partir de las 11:30 AM ET / 8: 30 AM PT en Telemundo. El presentador de Noticias Telemundo Fin de Semana, Julio Vaqueiro, dirigirá la cobertura de la red, que incluirá a reporteros en las principales ciudades con eventos programados para este sábado. NoticiasTelemundo.com, las páginas de Noticias Telemundo en Twitter, Facebook y YouTube, y la aplicación móvil Noticias Telemundo proporcionarán actualizaciones continuas sobre las protestas en todo el país exigiendo el control de armas.

“Las marchas del sábado podrían convertirse en un hito histórico para una nueva generación de líderes”, dijo Vaqueiro. “Noticias Telemundo estará allí para documentar un movimiento que podría redefinir el mundo de la política”.

Los corresponsales de Noticias Telemundo Rogelio Mora Tagle y Lori Montenegro estarán en Washington, D.C., donde tendrá lugar la marcha principal. Diego Arias acompañará a los manifestantes en la ciudad de Nueva York, mientras que María Paula Ochoa cubrirá Los Ángeles. Lourdes Hurtado estará presente para documentar los eventos en Parkland, Florida, el sitio de la tragedia que engendró el movimiento #NeverAgain.