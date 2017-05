A partir del 10 de mayo de 2017, de acuerdo con la ley federal, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) requerirá que todos los solicitantes de licencias comerciales nuevas y existentes (CDL) proporcionen al DMV lo siguiente:

Prueba de ciudadanía de los Estados Unidos / residencia legal legal / presencia legal (ver lista a continuación).

Prueba de residencia (domicilio).

Los nuevos requisitos se aplican a los solicitantes de CDL originales y de renovación, así como a los titulares de tarjetas de CDL que solicitan una actualización de licencia. Los solicitantes que hayan iniciado su solicitud de CDL, pero no hayan completado el proceso antes del 9 de mayo de 2017, deberán cumplir con los nuevos requisitos.

Prueba de Ciudadanía Estadounidense, Residencia Permanente Legal o Presencia Legal

Los solicitantes de CDL deben presentar uno de los siguientes documentos genuinos que lleven su verdadero nombre completo como prueba de ciudadanía de los Estados Unidos, residencia legal permanente o presencia legal:

Pasaporte estadounidense válido / no vencido o tarjeta de pasaporte estadounidense

Copia certificada de una Certificación de Nacimiento de los Estados Unidos (emitida por una oficina de estadísticas vitales de la ciudad, condado o estado)

Copia certificada de una Acta de Nacimiento emitida de uno de los siguientes Territorios de los Estados Unidos:

American Samoa

Distrito de Columbia (Washington, D.C.)

Swain’s Island

Puerto Rico (emitido a partir del 1 de julio de 2010)

Islas Vírgenes de los Estados Unidos (expedido el 17 de enero de 1917 o después)

Guam (emitido el 10 de abril de 1899 o después)

Northern Mariana Islands (emitida después del 4 de noviembre de 1986)

Certificado de Nacimiento de los Estados Unidos en el Extranjero o Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero de un Ciudadano Estadounidense

Certificado de Naturalización o Certificado de Ciudadanía Estadounidense

Tarjeta de residente permanente válida / no expirada

Documento de Autorización de Empleo válido / no expirado (EAD)

Pasaporte extranjero válido / sin vencimiento con un Registro de Llegada / Salida aprobado

Documentos de residencia

Los solicitantes de CDL deben presentar una prueba aceptable de residencia en California. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

Contrato de alquiler o arrendamiento

Factura de hipoteca

Factura de servicios públicos

Documento de empleo

Declaración de impuestos

