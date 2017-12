Luis Adrián (28 años), originario de Oaxaca, del equipo de Laura Pausini, se convirtió en el ganador de La Voz… México, tras vencer por votos del público a Leslie, quien ocupó el segundo lugar de este concurso.

Esta última emisión del programa inició con ocho finalistas, dos participantes por cada coach, y previo a la primera ronda eliminatoria, cada uno presentó una actuación musical.

Thalía presentó Un poco de amor; Leslie Mar hizo suyo el tema I have nothing; Ryan González interpretó Too good at goodbyes; Luis Adrián hizo lo propio con Me va a extrañar; Johan Sotelo cantó There’s nothing holding me back; Malagueña fue la canción que le tocó a Mayela Orozco; Bubba Barsant hizo su propia versión de Stand by me; e Irlanda Valenzuela cerró esta primera ronda con Vivir así es morir de amor.

Además, durante la velada, hubo varias participaciones musicales especiales con los ocho finalistas. Sebastián Yatra unió su voz a la de Johan y Ryan con el tema Sutra. Morat fusionó estilo con el de Thalía y Bubba, juntos interpretaron Besos en guerra. Carlos Rivera juntó su talento con el de Irlanda y Leslie en la melodía Que lo nuestro quede nuestro; mientras que Lucero hizo lo propio al lado de Mayela y Luis Adrián con la canción Si quieres verme llorar.

En la primera eliminatoria fueron descartados la mitad de ellos, y quienes avanzaron en el concurso fueron Leslie, Mayela, Irlanda y Luis Adrián; todos ellos tuvieron una última actuación con sus coaches.

Corazón fue el tema con el que Irlanda fundió su voz con la de su coach Maluma. Yuri eligió Cucurrucucú Paloma para presentarla con Leslie. Todos somos México fue la melodía que Carlos Vives presentó al lado de Mayela; mientras que Have yourself a merry little christmas/Santa Claus llegó a la ciudad fue la canción que Luis Adrián interpretó con Laura Pausini.

En un segundo corte de llamadas, Leslie y Luis Adrián avanzaron y se convirtieron en los dos grandes vencedores, pero antes de conocer el nombre del primer lugar, cada uno presentó su última intervención musical, él lo hizo con Gira el mundo gira, y ella con Hallelujah.

Finalmente, Jacqueline Bracamontes dio a conocer el nombre del vencedor de La Voz… México y enseguida Laura Pausini festejó con Luis Adrián este importante paso en la carrera musical del joven intérprete oaxaqueño.



Irlanda, Luis Adrián, Mayela y Leslie avanzaron en la primera ronda eliminatoria de La Voz… México



Luis Adrián durante su última actuación en La Voz… México cantó Gira el mundo gira



Leslie ganó el segundo lugar de La Voz… México



Luis Adrián festejó su triunfo con su coach Laura Pausini



