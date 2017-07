El público se prepara para disfrutar de la feria más grande del Condado de la Naranja, OC Fair ya está en camino y la serie de conciertos ya está anunciada, juegos música, regalos, exposiciones, diversión para toda la familia y mas mucho más en la ciudad de Costa Mesa.

La feria cuenta con juegos mecánicos, talleres de manualidades, salas de exposiciones con fantásticos trabajos premiados por su talento, calidad, y presentación, ven y disfruta de la granja, de la cultura culinaria, del hogar de las mariposas, de la caja de hielo y de todo del entretenimiento gratuito familiar que la feria proporciona para todos los visitantes,

“La feria OC está llena de música y entretenimiento que van desde estrellas de la guitarra, carreras de cerdos, acróbatas y mucho más, mucho más.” “Echa un vistazo a los horarios diarios y planifique su Farm Fresh Fun o simplemente siga las vistas y sonidos de la feria.”

Los conciertos incluyen estrellas estelares dentro del mundo latino como Roberto Tapia, Larry Hernández y por supuesto el reconocido internacionalmente Pepe Aguilar, una razón más para visitar la feria del condado de Orange que por tradición es lugar de encuentro para nacionales he internacionales que buscan disfrutar de los mejores eventos, en el año 2016, más de 1,344,996 visitaron la feria, convirtiéndola en la atracción de mayor calidad en Costa Mesa y en uno de los principales eventos en todo California.

The OC Fair & Event Center (OCFEC) cuenta con más de 150-acre y anualmente patrocina alrededor de 150 eventos, es reconocido internacionalmente como la casa del La Feria Del Condado de Orange y en este año nos preparó, dentro de la serie de conciertos de verano de Toyota en el Pacific Amphitheatre, del 14 de julio al 13 de agosto, una selección musical para todos los géneros, desde Kenny Rogers, the Pacific Symphony, The B-52s entre muchos otros, incluyendo un show de Gabriel Iglesias que literalmente te matara de risa.

Para más información puedes visitar la página de OC Fair http://ocfair.com y planear el mejor itinerario para estos 23 días de diversión interminable que ya se aproximan.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA