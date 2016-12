Una buena noticia para nuestros lectores que viajan constantemente en los freeways, y saben la importancia de mantener la calma durante las mejoras y temporadas de trabajos en carretera.

Si bien es de mayor importancia las labores de mantenimiento y expansión de los freeways, habrá que reconocer las dificultades de tener que viajar largas distancias bajo las condiciones de tráfico por lo cual, Octa decidió detener las labores en carretera para que los usuarios y sus familias puedan disfrutar de unas magníficas fiestas navideñas, el anuncio no se hizo esperar llegando justo a tiempo para que planees con calma tus horarios de viaje para esta cena navideña que se aproxima, las recomendaciones siguen siendo las mismas, checa con tiempo tu automóvil, ya que nos encontramos en la temporada de lluvia, revisa frenos , llantas, limpiadores y prepara un horario de viaje en donde no encuentres mucho tráfico, evita viajar en las horas pico que es cuando más transitado están las carreteras y has tus compras por adelantado para que puedas disfrutar más con tu familia.

Los Autobuse y el metrolink tendrán un horario especial de operación el 26 de diciembre y el 2 de enero, de igual manera OCTA ofrecerá transportación gratuita en autobús a partir de las 6:00 pm del día 31 de diciembre (sabado)y hasta las 2:30 am del dia de año nuevo (domingo primero de enero). Para este y más horarios de conveniencia para los usuarion no olvides visitar las páginas de OCTA y transportación de Orange County en octa.net/ebusbook and metrolinktrains.com.

Al termino de los proyecto de carreteras, representara más de $700Millones en mejoras, esto dará un flujo de tráfico adecuado y los usuarios podrán disfrutar más tiempo con sus familias y menos tiempo en el tráfico, esto evitara fatiga por estrés y dará una mejor calidad de vida al conductor.

Podrás mantenerte mejor informado a cerca de las reparaciones y recibir las alertas de tráfico y reparación, al registrarte a la línea de información, el número de ayuda es el (800)7240353 o visita las siguientes paginas para estar mejor informado a cerca de estos y más proyectos.

ocbridges.com. ocbridges.com. octa.net/91weekendshift

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA