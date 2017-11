La cantautora puertorriqueña dedico este logro a su amado Puerto Rico.

Las Vegas, Nevada noviembre 2017. La noche el jueves 16 de noviembre fue sin duda una muy especial para la cantautora Olga Tañón al ganar su sexto gramófono en la gala de los Latin Grammy, Olga ha ganado 2 anglo y con este sería su cuarto Latino. La ceremonia se llevó a cabo en el MGM Grand Arena y fue producida y transmitida por la cadena Univisión.

“Todas las producciones son como un nuevo hijo que nace para todos los involucrados, este disco es muy especial no solo ahora por su galardón sino por su contenido, fue un disco muy bien pensado, sabía exactamente lo que quería transmitir y en función a eso fui buscando y trabajando en los temas”.

La cantautora gana dicho reconocimiento por su producción Olga Tañón y Punto el primero bajo su sello discográfico Mia Musa, agradeció a la academia y a sus miembros por el apoyo para con ella durante todos estos años.

Junto a Osmany Espinosa Olga compuso 4 temas, La Gran Fiesta, Lo que esta pa’ Ti, El Mundo no se acaba por eso y Que me quiten los Bailao. Todos estos temas trasmiten alegría, motivación y ganas de echar pa’ lante. Así es el Amor, es un tema Tropical Urbano compuesto en colaboración con grandes Artistas entre ellos Descemer Bueno, Wisin entre Otros, este tema trae muchas satisfacciones por su receptividad en el público y los programadores de radio entrando en top ten y posicionando a Olga con su Top ten número 27 de su carrera en la lista Billboard.

¡Decirte que No, es la única balada inédita del Disco, escrita por Claudia Brant y Natalia Jiménez compuesta especialmente para Olga, es un tema pasional que su escénica identifica muy bien lo que Olga ha venido haciendo en sus trabajos anteriores porque a pesar de que no es un merengue da un alto a todo aquello que te hace daño y por fin aprender a decir NO!

Halleluhaj es un Himno a la Humanidad, es un tema grabado para un especial de TV que no podía dejar de incluirlo. Miro Pal’ Cielo, en compañía de Pirulo, escrito por ambos. Este tema complementa y le da una forma perfecta al proyecto. Fue grabado en PR en un ambiente super ameno divertido, una salsa fusión que amplia todo este conjunto de ritmos entrelazados de manera perfecta. Vuelve a mí, en compañía del maestro Fernandito Villalona, no es la primera vez que se juntan para interpretar un grandioso tema, Vuelve a mi es un bachata Romántica grabada en República Dominicana, es una historia de amor genuina y autentica.

Olga Tañón Y Punto, cuenta con unos productores y arreglistas de alta categoría como lo es Eliot Feliciano ” Mago de Oz”, Ceferino Cabán, Manuel Tejada, Wisin, José Gaviria y Fernando Tobón, Pirulo

Raúl del Sol y Juan Mario Aracil. Todo esto bajo la dirección General de Olga Tañón, Billy Denizard y María de los Ángeles Martínez.