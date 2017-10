LOS ÁNGELES, California. – El rápido avance de un incendio de maleza en la zona de Anaheim Hills llevó a que este lunes se ordenaran evacuaciones obligatorias para algunos habitantes de esa zona dentro del condado de Orange, en el sur de California.

Imágenes aéreas desde el lugar han captado la propagación del siniestro rumbo a las vecindades donde se ordenaron los desalojos. Las llamas ya han afectado a varias estructuras y seguían avanzando pese a los esfuerzos de los equipos de bomberos. Helicópteros también fueron movilizados para combatir el siniestro.

Según la información más reciente del Departamento de Bomberos y Rescate de Anaheim, cientos de bomberos combaten el incendio que ha arrasado aproximadamente 2,000 acres de terreno. La dependencia agregó que 1,000 hogares han sido evacuados en lo que va de la jornada.

Mandatory evacuations for #CanyonFire2 in effect for homes east of Serrano, north of Nohl Ranch, south of 91 fwy. pic.twitter.com/xJBtTE8L3U

— Anaheim Fire &Rescue (@AnaheimFire) 9 de octubre de 2017