El fin de semana inaugural incluye una fiesta de lanzamiento en el Grand Park de Los Ángeles el 14 de septiembre; y entradas gratuitas a más de 50 museos el 17 de septiembre, cortesía de Bank of America

Más de $16 millones en subsidios de la Getty Foundation apoyan la mayor iniciativa de todos los tiempos centrada en el arte latinoamericano y latino, que acerca un nuevo arte a diversas audiencias y crea un legado de conocimientos académicos inéditos

Los Ángeles, CA, 12 de septiembre de 2017 – Después de cinco años de planificación, y con el apoyo de más de $16 millones en subsidios otorgados por la Getty Foundation, Pacific Standard Time: LA/LA comenzará el jueves 14 de septiembre de 2017 en más de 70 instituciones culturales del sur de California. Esta colaboración sin precedentes ofrecerá, durante cuatro meses, cientos de eventos, programas y exhibiciones sobre el arte latinoamericano y latino en instituciones que van desde pequeñas organizaciones culturales comunitarias hasta los museos más importantes de la región. Las organizaciones participantes, muchas de las cuales trabajan en conjunto con socios en Latinoamérica, se encuentran distribuidas desde San Diego hasta Santa Barbara y desde Los Ángeles hasta Palm Springs.

Jim Cuno, Presidente y Director Ejecutivo del J. Paul Getty Trust, comentó: “Pacific Standard Time: LA/LA refleja tanto el rico pasado histórico como el presente vital del arte latinoamericano y latino. Sus exhibiciones, programas y eventos tienen significado para nuestra vida presente y, a su vez, representan nuestras memorias culturales –razón por la cual este fin de semana inaugural es un gran festival cívico, además de un deleite artístico. Tras años de trabajo en conjunto para concretar esta iniciativa, el Getty y sus instituciones asociadas se complacen enormemente en por fin darle la bienvenida al mundo a Pacific Standard Time: LA/LA”.

Los eventos que marcarán la inauguración de Pacific Standard Time LA/LA son los siguientes:

Una fiesta de lanzamiento gratuita y abierta al público en Grand Park , en el downtown de Los Ángeles, el 14 de septiembre desde el mediodía hasta las 10 pm .

El equipo de Grand Park de The Music Center organizó distintas presentaciones tales como la actuación de la compañía de danza y música afrocubana y brasileña Ori ; el DJ Cee Brown y Aponte con su fusión de salsa, hip-hop, reggaeton, soul y jazz; y Quantic Live , reflejando el papel de Los Ángeles como la intersección de la música latina, electrónica y Dance Global. Una actividad y espacio social especialmente montado para este evento y el PST: LA/LA Mobile brindarán al público la oportunidad de informarse sobre la amplia variedad de exhibiciones y programas ofrecidos por museos, organizaciones de artes escénicas y otras organizaciones participantes de todo el sur de California, habrá además camiones de comida locales y un bar temático como parte de esta extraordinaria fiesta.

y abierta al público en , en el downtown de Los Ángeles, . El equipo de Grand Park de The Music Center organizó distintas presentaciones tales como la actuación de la compañía de danza y música afrocubana y brasileña ; el y con su fusión de salsa, hip-hop, reggaeton, soul y jazz; y , reflejando el papel de Los Ángeles como la intersección de la música latina, electrónica y Dance Global. Una actividad y espacio social especialmente montado para este evento y el PST: LA/LA Mobile brindarán al público la oportunidad de informarse sobre la amplia variedad de exhibiciones y programas ofrecidos por museos, organizaciones de artes escénicas y otras organizaciones participantes de todo el sur de California, habrá además camiones de comida locales y un bar temático como parte de esta extraordinaria fiesta. Entrada gratis el domingo 17 de septiembre en más de 50 museos participantes, una invitación especial del patrocinador que presenta la iniciativa, Bank of America.

en más de 50 museos participantes, una invitación especial del patrocinador que presenta la iniciativa, Bank of America. Y un concierto de celebración en el Hollywood Bowl el domingo 17 de septiembre a las 6:00 pm, financiado por la Getty Foundation. Los artistas que se presentarán en este concierto son la banda líder de la escena de rock alternativo de la Ciudad de México, Café Tacvba; la cantante chilena Mon Laferte; y la banda angelina ganadora de un Grammy® La Santa Cecilia

Según Deborah Marrow, directora de la Getty Foundation: “La Getty Foundation se enorgullece de haber financiado la mayoría de las exhibiciones, publicaciones y programas públicos relacionados, así como el festival de arte de performance y programas educativos para estudiantes del kinder al grado 12, todos los cuales forman parte de Pacific Standard Time: LA/LA. Admiramos enormemente el trabajo de todas las instituciones que recibieron nuestros subsidios y de todos nuestros socios del sur de California, así como de los equipos internacionales con los que trabajaron. Gracias al trabajo que realizaron en estos últimos años, podremos conocer mucho más sobre el arte latinoamericano y latino”.

Exhibiciones de Artes Visuales

Pacific Standard Time: LA/LA resalta las artes visuales modernas y contemporáneas, con determinadas exhibiciones sobre el mundo antiguo y la era pre-moderna dentro del contexto histórico. Exhibiciones individuales sobre temas específicos, como la presentación de la fotógrafa de Los Ángeles Laura Aguilar en el Vincent Price Art Museum y la muestra Aztlán to Magulandia: The Journey of Chicano Artist Gilbert “Magu” Luján en University Art Galleries at UC Irvine, se combinan con amplias retrospectivas temáticas e históricas. Algunos ejemplos de estas últimas incluyen la exhibición del Laguna Art Museum sobre la amalgama de las culturas mexicana y estadounidense en California durante los siglos XIX y XX; una muestra en el Palm Springs Art Museum sobre el arte cinético sudamericano de la década de 1960; y la amplia muestra Radical Women: Latin American Art, 1960-1985 del Hammer Museum.

Otras retrospectivas incluyen Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas en el J. Paul Getty Museum; Memories of Underdevelopment, una colaboración entre el Museum of Contemporary Art San Diego, el Museo Jumex de la Ciudad de México y el Museo de Arte de Lima; Axé Bahia: The Power of Art in an Afro-Brazilian Metropolis en el Fowler Museum de UCLA; y Found in Translation: Design in California and Mexico, 1915-1985 en el LACMA (Los Angeles County Museum of Art). La lista completa de todas las exhibiciones de artes visuales, con sus descripciones e imágenes, se encuentra disponible en www.pacificstandardtime.org.

Los subsidios del Getty para las exhibiciones de Pacific Standard Time: LA/LA han ayudado a financiar nuevas investigaciones de trascendental importancia, implicando en algunos casos la realización de múltiples viajes por parte de académicos a una docena de países. Como resultado, los visitantes verán una infinidad de obras de arte que se exhiben al público por primera vez, o que se han beneficiado con un importante trabajo de conservación o un análisis científico revelador. A raíz de estas investigaciones, se publicarán más de sesenta catálogos de las exhibiciones, con la documentación hallada recientemente e ilustraciones completas.

Más de una docena de exhibiciones de Pacific Standard Time: LA/LA recorrerán los Estados Unidos y Latinoamérica, ampliando aún más el alcance de esta iniciativa. En Nueva York, la exhibición del Getty Golden Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient Americas se presentará en el Metropolitan Museum of Art, y Radical Women: Latin American Art, 1965-1980 del Hammer llegará al Brooklyn Museum en 2018. Otras exhibiciones podrán verse en la Ciudad de México y Puebla, México; Lima, Perú; Buenos Aires, Argentina; Miami, FL; Houston, TX; Albuquerque, NM; Chicago, IL; y Phoenix, AZ.

Artes Escénicas y Programas Públicos

Pacific Standard Time: LA/LA también trascenderá los confines de los museos. Las instituciones asociadas LA Phil, The Music Center y Annenberg School for Communication and Journalism de la Universidad del Sur de California presentarán conciertos, actuaciones y eventos en una variedad de espacios interiores y al aire libre de Los Ángeles y de toda la región, incluyendo Grand Park, el Hollywood Bowl, el Dorothy Chandler Pavilion y Walt Disney Concert Hall de The Music Center. Los subsidios de la Getty Foundation también han hecho posible la realización de estas presentaciones.

En octubre, LA Phil ofrecerá un festival de diez días de duración titulado CDMX: Music from Mexico City que abrirá una ventana hacia la vibrante escena musical de la Ciudad de México. Los conciertos incluirán tres programas orquestales dirigidos por Gustavo Dudamel y el estreno mundial de obras musicales encargadas especialmente para la ocasión a compositores consagrados y emergentes como Gabriela Ortiz, Felipe Waller y Diana Syrse. The Music Center presentará Cuba: Antes, Ahora / Cuba: Then, Now, una exploración de cuatro días de duración de la música y las danzas tradicionales y contemporáneas de Cuba con presentaciones en el Dorothy Chandler Pavillion a cargo de la compañía cubana Malpaso Dance Company, entre otras. USC Annenberg presentará Musical Interventions, una serie de eventos públicos que crearán una “exhibición musical” de varias partes en colaboración con diversas instituciones asociadas de Pacific Standard Time: LA/LA, para ilustrar las redes musicales entre Los Ángeles y diversas comunidades y culturas latinoamericanas. Entre los eventos cabe mencionar una presentación de música nueva a cargo de Chicano Batman en la exhibición del LACMA Playing with Fire: Paintings by Carlos Almaraz; una serie de vocalistas y músicos latinos de Los Ángeles que combinan distintos géneros musicales para reimaginar las canciones de la cantante peruana Yma Sumac, inspirados por la exhibición del Hammer Museum Radical Women: Latin American Art 1960-1985; y un tributo a los clásicos espectáculos de variedades hispanos presentados en las históricas salas de cine de downtown, en el Palace Theater.



Arte de Performance

REDCAT (Roy and Edna Disney/CalArts Theater) organizará un festival de arte de performance titulado Pacific Standard Time Time: Live Arts LA/LA, que se presentará del 11 al 21 de enero de 2018, con el apoyo de un subsidio de la Getty Foundation. Este festival internacional de amplio alcance contará con obras, actos, acontecimientos y eventos relacionados con el arte del performance con más de 30 programas diferentes, incluyendo muchas obras que encaran cuestiones políticas y sociales apremiantes en un momento crucial de la historia. Artistas de más de 15 países utilizarán todo tipo de elementos, desde montacargas y bandas de música hasta motocicletas y vehículos de construcción para crear proyectos presentados en asociación con una docena de diferentes organizaciones, incluyendo museos, centros culturales y grupos de artistas, por mencionar solo algunos. Los detalles del festival se anunciarán más adelante.



Programas Educativos

Pacific Standard Time: LA/LA se complementa con una importante serie de programas educativos. Los subsidios del Getty al LA Promise Fund y al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) permitirán la creación de programas educativos para escuelas de toda la ciudad y condado de Los Ángeles durante un período de nueve meses, desde la primavera de 2017 hasta el invierno de 2018, e incluirá desarrollo profesional para los maestros y excursiones estudiantiles a exhibiciones de Pacific Standard Time: LA/LA. Con la supervisión del LA Promise Fund en colaboración con la División de Educación Artística de LAUSD, estos programas incluirán la participación en Pacific Standard Time LA/LA por parte de las escuelas menos favorecidas del distrito.

Todos los programas educativos están diseñados por un comité integrado por representantes de los principales museos que participan en Pacific Standard Time: LA/LA, LAUSD, la Biblioteca Pública de Los Ángeles y el LA Promise Fund.

Apoyo para Pacific Standard Time:

Pacific Standard Time es una iniciativa del Getty. El patrocinador presentador es Bank of America.

“Nos enorgullece formar parte de este fascinante proyecto que ayudará a las personas a comprender mejor los extraordinarios aportes de los artistas latinoamericanos y latinos a la cultura y la conciencia de la región del sur”, comentó Janet Lamkin, Presidenta de Bank of America para el Estado de California. “Además, tal como lo aprendimos a partir de nuestra participación en la primera iniciativa Pacific Standard Time en 2011, que generó más de $280 millones para la región y creó casi 2,500 empleos, un emprendimiento cultural de esta magnitud y este alcance proporcionará un enorme impulso a la economía del sur de California”.

Principales patrocinadores

Consejo de Líderes de Pacific Standard Time: LA/LA, California Community Foundation, Design Miami, The James Irvine Foundation, Los Angeles Tourism & Convention Board, Montage Beverly Hills, The Ralph M. Parsons Foundation, Sony Pictures Entertainment Inc., South Coast Plaza, Terra Foundation for American Art.

Apoyo adicional provisto por

Accenture, GRoW @ Annenberg, The Herb Alpert Foundation, el Sr. James Ukropina y esposa, The Rose Hills Foundation, Weingart Foundation

Medios asociados

Jezebel/Fusion, revista de Los Ángeles

Los participantes de Pacific Standard Time: LA/LA son los siguientes:

18thStreet Arts Center

Academy of Motion Picture Arts and Sciences

American Museum of Ceramic Art (AMOCA)

Angels Gate Cultural Center

Annenberg Space for Photography

Armory Center for the Arts

Art, Design & Architecture Museum, UCSB

Autry Museum of the American West

The Broad

California African American Museum

California Historical Society

CSU Channel Islands

CSU Northridge Art Galleries

Chapman University

Chinese American Museum

Community Arts Workshop

Craft & Folk Art Museum

Craft in America

dA Center for the Arts

ESMoA

Fowler Museum at UCLA

The Geffen Contemporary at MOCA

The Getty Center

Hammer Museum

Hollywood Bowl

The Huntington Library, Art Collections and Botanical Gardens

ICA LA (Institute of Contemporary Art, Los Angeles)

Japanese American National Museum

LA Plaza de Cultura y Artes

LACE (Los Angeles Contemporary Exhibitions)

LACMA(Los Angeles County Museum of Art)

Laguna Art Museum

LAND (Los Angeles Nomadic Division)

Long Beach University Art Museum CSU

LAXART

Los Angeles Central Library

Los Angeles Filmforum

Los Angeles Municipal Art Gallery

LA Phil

The Luckman Fine Arts Complex at CSU LA

MAK Center for Art and Architecture

Marciano Art Foundation

MOCA (The Museum of Contemporary Art, Los Angeles)

MOCA Pacific Design Center

Museum of LatinAmerican Art (MOLAA)

Millard Sheets Art Center

Mingei International Museum

The Mistake Room

Museumof Contemporary Art, San Diego

Museum of Contemporary Art Santa Barbara

Museum of Photographic Arts

The Music Center

Muzeo Museum and Cultural Center

Oceanside Museum of Art

ONE Gallery, West Hollywood

Otis College of Art and Design, Ben Maltz Gallery

Palm Springs Art Museum

Palm Springs Art Museum Architecture and Design Center

Pasadena Museum of California Art (PMCA)

Pitzer College Art Galleries

Pomona College Museum of Art

REDCAT/CalArts

Riverside Art Museum

San Diego Museum of Art

Santa Barbara Historical Museum

Santa Barbara Museum of Art

Scripps College, Ruth Chandler Williamson Gallery

Segerstrom Center for the Arts

Self Help Graphics & Art

Skirball Cultural Center

SunnylandsCenter & Gardens

Torrance Art Museum

University Art Galleries, UC Irvine

University Galleries, University of San Diego

UCLA Chicano Studies Research Center

UCLA Film & Television Archive

USC Annenberg School for Communication and Journalism

USC Fisher Museum

USC Pacific Asia Museum

UCRARTSblock

University Art Museum, CSU Long Beach

Vincent Price Art Museum

Westmont Ridley–Tree Museum of Art

Encuéntrenos en línea:

pacificstandardtime.org

Instagram y Twitter: @PSTinLA

Facebook: @pacificstandardtime

Materiales de prensa en inglés, español y portugués: www.pacificstandardtime.org/press