MEMPHIS, Tennessee, 16 de noviembre de 2017 — En esta temporada de fiestas, Luis Fonsi, Sofia Vergara, Jennifer Aniston, Michael Strahan, y Jimmy Kimmel se unirán nuevamente a la Directora de Alcance Nacional de St. Jude Children’s Research Hospital®, Marlo Thomas, para promocionar la campaña Thanks and Giving® de St. Jude. Cada una de las celebridades que se suman a la campaña protagonizarán junto a pacientes de St. Jude anuncios televisivos nacionales y cortos digitales para alentar a la gente a apoyar a St. Jude mientras hacen sus compras navideñas.

Ya en su decimocuarto año, la campaña Thanks and Giving de St. Jude viene transformando la temporada de fiestas en una época para dar gracias concientizando a la población y recaudando fondos en pos de la continua batalla para poner fin al cáncer infantil y otras enfermedades terminales. Durante los meses de noviembre y diciembre, se les pide a los consumidores que apoyen la campaña comprando en más de 70 marcas nacionales líderes y que hagan correr la voz compartiendo los motivos por los cuales dan las gracias usando el hashtag #GiveThanks en los medios sociales.

“Los desastres naturales ocurridos en los últimos meses han sido devastadores; y me han hecho reflexionar sobre la fe y la fortaleza de nuestro espíritu humano” declaró Luis Fonsi. “Mismo espíritu que encuentras en los niños de St. Jude Children’s Research Hospital quienes valientemente enfrentan su lucha para vencer el cáncer. En esta temporada festiva, únete a la batalla participando en la campaña Thanks and Giving de St. Jude, donando o comprando donde veas el logo de St Jude”.

Los anuncios televisivos nacionales saldrán al aire durante la semana de Acción de Gracias, y seguirán transmitiéndose hasta fin de año. Además de los anuncios nacionales destinados a concientizar a la población, varias celebridades amigas de St. Jude aparecen en videos en línea y también nos apoyan en las redes sociales incluyendo a Daisy Fuentes, Intocable, Banda MS, David Chocarro, Vasquez Sounds, Banda El Recodo, Banda Los Recoditos, Duelo, Shailia Durcal, Jesus Mendoza, Brandon Solano, & Los Huracanes Del Norte.

“Estamos profundamente agradecidos por contar con el apoyo de estos increíbles famosos que dedican su tiempo y talento para apoyar a St. Jude”, comentó Marlo Thomas, Directora de Alcance Nacional de St. Jude Children’s Research Hospital. “Año tras año, abren sus corazones a los niños de St. Jude. Con su generosidad y compromiso nos ayudan a generar conciencia sobre nuestra misión y a recaudar los fondos esenciales que permiten que médicos y científicos puedan seguir llevando a cabo sus investigaciones de avanzada y desarrollando tratamientos destinados a salvar vidas”.

Las personas que deseen colaborar con St. Jude también podrán comprar productos especiales, diseñados por sus tiendas y celebridades favoritas, que son a beneficio de St. Jude. Este año, Sabrina Soto ha diseñado una manta sherpa y los fondos recaudados a través de la venta de estas mantas se destinarán al hospital. Brooks Brothers, Domino’s, HomeGoods, HSNi, Kmart, New York & Company, Pottery Barn, Pottery Barn Kids, Pottery Barn Teen, TUMI, west elm y Williams-Sonoma ofrecen productos a beneficio de St. Jude.

Creada en 2004 por Marlo, Terre y Tony Thomas – los hijos del fundador de St. Jude, Danny Thomas – la campaña Thanks and Giving de St. Jude comenzó como un esfuerzo de recaudación de fondos centrado en las fiestas y ha evolucionado hasta convertirse en una tradición anual que reúne a celebridades, medios de comunicación, comercios minoristas y socios corporativos para apoyar la importantísima misión de salvar vidas de St. Jude.

Los anuncios televisivos nacionales de la campaña se transmitirán por cadenas de televisión y canales de televisión por cable, así como también por Internet, tanto en inglés como en español. Adicionalmente, un corto de la campaña Thanks and Giving de St. Jude, protagonizado por infinidad de celebridades, se exhibirá en salas de cine nacionales asociadas al hospital incluyendo AMC, Cinemark Holdings, Inc., Regal Entertainment Group, entre otras. American Airlines brinda apoyo a través de un video promocional durante el vuelo, la inclusión de información sobre la campaña en sus revistas de vuelo y en medios sociales. Además, Outcome Health, la principal cadena de televisión del país para salas de espera, muestra un anuncio de servicio público de St. Jude en consultorios médicos a nivel nacional. Todos estos anuncios, así como también exclusivas imágenes del detrás de escena, se estrenarán en línea a fines de noviembre.

Citas adicionales de celebridades:

Sofia Vergara

“Me encanta hacer nuevos amigos todos los años, como Ian y Alana, que son pacientes de St. Jude Children’s Research Hospital. Son tan valientes en su lucha contra el cáncer infantil. Son una verdadera inspiración para mí”, comentó Sofia Vergara. “La campaña Thanks and Giving de St. Jude nos permite a todos ayudar a los niños de St. Jude muy fácilmente. Así que les pido que me acompañen durante esta temporada de fiestas para ayudar a salvar la vida de los niños con cáncer en todo el mundo”.

Para sumarte a la lucha contra el cáncer infantil en esta temporada de fiestas:

Dona en stjude.org y visita el sitio para conocer más detalles.

Compra en los negocios participantes y haz tu donación en la caja al momento de pagar por tus compras. Visita stjude.org para ver la lista completa de los socios participantes.

Sigue a @StJude en las redes sociales y encuentra una foto (o toma una nueva) para mostrar por qué das las gracias. Luego publica esa foto en Instagram, Twitter o Facebook usando @StJude y #GiveThanks.

Acerca de St. Jude Children’s Research Hospital:

St. Jude Children’s Research Hospital lidera los esfuerzos para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades terminales a nivel mundial. St. Jude tiene las mejores tasas de supervivencia del mundo para los tipos de cáncer infantil más agresivos, y los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude está trabajando para incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil a un 90% y no descansaremos hasta que ningún niño muera a causa del cáncer. St. Jude comparte libremente los descubrimientos que realiza, y cada vez que un niño es salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. En St. Jude, las familias nunca reciben una factura por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org o siguiendo a St. Jude en facebook.com/stjude y twitter.com/stjude.