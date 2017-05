“Centurión & Emperador”, impreso por Magnetic Press e ilustrado por el artista de cómics Francisco Herrera (“Bitten”, “Deadpool”, “Venom”), que ha trabajado para Disney y Marvel, cuenta la historia de dos caballitos que por azares del destino llegan a vivir al Rancho Gamble y se encuentran con nuevos amigos que les hacen ver su verdadera vocación y los alientan a seguir sus sueños a pesar de lo que digan los demás.

La inspiración de escribir “Centurión & Emperador” nació para difundir la historia de Centurión, un caballo que había sido maltratado y privado de comida, y fué adoptado por Nancy y George Gamble (de Procter & Gamble) cuando éste se encontraba a un paso de la muerte. Flaco, su pelaje blanco marcado de espuelas debido al maltrato, y completamente desnutrido, los señores Gamble lo regresaron a la vida y le dieron el amor que necesitaba para sobrevivir. Para su sorpresa, Centurión no sólo venció su doloroso pasado, sino que comenzó a bailar y su pasión por entretener es tan grande que lo llevó, junto al caballo Emperador, a formar parte de Hands Across The Valley, una organización que ayuda a programas que alimentan a hambrientos en el área de Napa Valley, principalmente Latinos, y juntos, bailando, han ayudado a recaudar más de 75 mil dólares

parala comunidad en el último año .

La actriz/escritora/productora Patricia Maya (“Real Rob”- Netflix), estará firmando copias de su libro ilustrado para niños, “Centurion & Emperador”, en la Feria del Caballo Español que se llevará a cabo este Sábado 6 de Mayo en City of Industry, CA. Patricia escribió el libro junto con su esposo el actor/comediante Rob Schneider y está basado en dos caballos reales de raza española del Rancho Centurión de Napa Valley, CA que tienen un talento muy especial, bailar. El caballo Emperador se presentará también en el evento como parte del show principal de entretenimiento, y bailará una canción junto a su entrenador que cantará, David Rodríguez.

Rancho Jiménez organiza por noveno año La Feria del Caballo Español, uno de los 3 eventos de criadores y ganaderos más grandes del mundo en el que compiten caballos de pura raza española. El evento es avalado por ANCCE y es el PRE (Pura Raza Española) show más grande fuera de España. La feria, que se celebra este 5, 6 y 7 de Mayo en el Industry Hills Expo Center en City of Industry, CA, atrae a más de 5 mil personas y consta de dos competencias de caballos calificadas por jueces de España y México. El Show Morfológico es la competencia en donde los caballos son calificados por su belleza, elegancia, funcionalidad y morfología de raza española, y también se lleva a cabo el concurso de caballos bailadores. Compiten caballos de todo el mundo, incluyendo caballos que vienen de toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. El Sábado 6 de Mayo a partir de las 5 de la tarde comienza la fiesta estelar con un show de Escaramuzas y además de otros artistas, este año veremos al caballo Emperador de Rancho Centurion (Napa Valley, CA) bailando con su entrenador David Rodríguez que también cantará y más tarde se presentará Julio Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, quien recibirá un reconocimiento por la trayectoria de su padre.

http://feriadelcaballoespanol. com

https://www.facebook.com/feria 2008/

Sábado 6 de Mayo 2017

Entrevistas con Patricia Maya y Nancy Gamble: 4:00 PM – 5:00 PM

Firma de Libros: 5:00 PM – 6:00 PM

Show de Emperador: 7:00 PM – 8:00 PM

Industry Hills Expo Center

16200 Temple Ave.

City of Industry, CA 91744